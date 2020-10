Revista Maestra Jardinera: 27 años acompañando en la tarea de educar

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

En 1993 salía a la venta en nuestra ciudad una publicación que revolucionaría el mercado en todo el continente: la revista "Peluche", una guía con moldes para armar muñecos en casa.

Con los años la revista creció, se vendió y la vinieron a buscar desde Brasil y de México, donde pasó a editarse con el mismo formato gracias a una asociación con Televisa.

"Esto fue un éxito, tanto en Argentina como en todo América. Pasó el furor, que duró 3-4 años, y muchas docentes nos seguían contando que utilizaban la revista en las clases de plástica en los colegios y pedían algo más específico. Con el tiempo dejó de salir porque con la apertura de la importación pasó a ser más barato comprar un muñeco que ponerse a adquirir el vellón, el peluche, los ojitos y hacerlo en casa", contó el dueño de la editorial Ediba, Adrián Balajovsky.

Adrián Balajovsky

Entonces, en virtud del pedido de las maestras que utilizaban las revistas en las manualidades del colegio y gracias a la idea de Mariela Marinángeli, esposa de Balajovsky, decidieron reconvertir la revista en algo exclusivo para docentes y en 1996 comenzó a salir la revista "Maestra Jardinera", que también fue un suceso con ventas de más de 100 mil ejemplares.

Luego surgió "Maestra de Primer Ciclo" y "Maestra de Segundo Ciclo" y estas salieron en América como "Maestra de Primaria" y con el mismo nombre en España.

La distribución comenzó en Argentina y se replicó con las mismas características en Chile (con el nombre "Maestra Parvularia") y de manera más pequeña, en Uruguay.

Dante con la revista de los SúperZings

Con el mismo nombre que acá se editó también en Venezuela, generando un notable éxito, y en México y en Perú, como "Maestra Preescolar".

"Luego, un conocido de la distribuidora de Venezuela nos hizo el contacto con una familia en España con los que nos asociamos formando Ediba Europa y la revista salió a la venta como "Maestra Infantil" en el año 2003. La publicación fue un éxito y de ahí desembarcamos en Portugal y en Italia, donde continúa saliendo con el nombre 'Maestra dell' Infanzia".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Con el tiempo, se fueron sumando mercados más lejanos como Polonia, donde se publica bajo el nombre "Magazyn dla Dzieci", República Checa, Israel y Alemania.

"Actualmente con la versión papel estamos saliendo en Europa porque en muchos países han vuelto las clases con normalidad o están en proceso de retorno, pero en nuestro país no y la finalidad de la revista es que las maestras las puedan usar como recurso didáctico dentro del aula, con pósters, fichas y actividades, por lo que iniciamos una reconversión hacia lo digital que cuesta mucho trabajo y dinero, pero que sin embargo genera poca recaudación. Pero no queremos dejar de acompañarlas con los recursos para que puedan dar clases de manera online, desde jardín hasta Segundo Ciclo", agregó.

La crisis económica del país y la pandemia ha venido afectando a la editorial, que con el paso del tiempo ha venido achicando sus recursos.

"Al no haber podido sacar estos meses las revistas en forma impresa, ya que no hay clases en aulas que es donde más se utilizaba nuestro material, obviamente ha afectado económicamente nuestros ingresos, por lo que muchos que colaboraban con las revistas, ahora ya no lo pueden hacer. Ahora arrancaron las clases en Polonia y en España donde sí estamos saliendo".

Para continuar con su presencia en las aulas, la reconversión de Ediba incluyó la generación de recursos multimedia, gratuitos y de calidad, para que la docente pueda utilizarlos en sus clases virtuales. Videos, cuentos, secuencia de imágenes, stickers, material editable, fichas, juegos interactivos.

"Frente a la necesidad del docente de adaptarse a esta nueva modalidad los acompañamos haciendo secuencias didácticas con material listo para usar en esta nueva modalidad de clases online. Todos los recursos educativos como las revistas, secuencias, kit didácticos los pueden encontrar en formato digital en nuestra plataforma online listas para imprimir y utilizar y hay productos gratuitos y de pago a un precio muy accesible".

El equipo de Ediba

Los SúperZings

"Hoy estamos haciendo en Europa (pero se edita aquí) las revistas para los SúperZings, un producto de una empresa Catalana. Nos encontramos con ellos en una feria en Europa y no podían entrar con los muñequitos en Polonia, donde nosotros estamos desde hace 15 años. Hicimos el contacto para que ingresen y se nos ocurrió la idea de comprarle los derechos para hacer la revista y salió en España, Portugal, Polonia, Italia y este mes en Argentina".

En cada edición los niños encontrarán información, fichas coleccionables, experimentos y muchos juegos referidos a los villanos y héroes de Kaboom.

En sus páginas se brindan cómics exclusivos que los ayudarán a conocer un poco más quiénes son y qué características los distinguen a los héroes y villanos.

Además, a través de las páginas, se intenta contestar grandes interrogantes de la serie, como saber quién robó el kazoom, quién es Enigma y, más que nada, qué misteriosos planes tiene. También encontrarán 2 miniposters para coleccionar y decorar, recorrer las páginas de la revista y divertirse con los personajes coleccionables.

En Ediba se desarrollan diferentes líneas de productos que son reconocidas gracias al aporte creativo e innovador que realizan en la enseñanza y el aprendizaje, logrado por las personas que lo conforman en diferentes lugares del mundo unidas por una misma pasión, la pasión de educar.

También está el Club Ediba, un espacio para inspirarse, para familias y docentes, actividades interactivas videos, cuentos y experimentos, con material gratuito. Se puede encontrar en http://club.ediba.com/.