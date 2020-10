Es global el impacto de la pandemia en el sector de gas y petróleo

Las empresas de gas y petróleo en el mundo están tomando medidas de reducción de las inversiones de capital, recortes de personal y menores distribuciones de dividendos, a raíz del efecto que tuvo la pandemia en la demanda y los precios de la industria, de acuerdo con un estudio al que tuvo acceso la agencia informativa Télam.

Así lo describe el informe sobre "la evaluación comparativa de los precios del petróleo y el gas" realizado por la consultora internacional PwC, en el que se destaca que "las empresas están tomando las medidas que habitualmente se adoptan durante una recesión".

"En este contexto de precios bajos y futuro incierto, las empresas enfrentan problemas de restricción de caja, lo cual acelera procesos de bancarrota y de fusiones y adquisiciones en la industria como se vio en los Estados Unidos en el primer semestre", precisó Juan Procaccini socio de PwC Argentina a cargo de la práctica de Deals y Plataforma de Asesoramiento de Negocios.

Si bien muchas industrias han estado inmersas en una situación difícil desde el comienzo del año, la del petróleo y gas también se vio afectada por los factores del mercado de sus productos, aunque el reporte destaca tres factores importantes que influirán en la recuperación de los precios del petróleo:

El primero de ellos es la reducción de los niveles de producción globales, recortes que están impactando en la recuperación de los precios, pero que dependerán de las respuestas de la oferta de otros países, como así también de la demanda.

También destaca PWC que las restricciones de la cuarentena han comenzado a flexibilizarse en todo el mundo, lo que está favoreciendo la demanda de petróleo, aunque todavía existe incertidumbre acerca de si se regresará a los niveles de consumo previos a la pandemia.

Y finalmente adquiere relevancia la intervención de los gobiernos, ya que las economías dependientes del petróleo se han visto particularmente afectadas por los recortes de gastos por parte de los gobiernos, tanto en el acceso a los mercados de capitales y la toma de préstamos o el descenso de las reservas.

En ese contexto, algunos países han implementado medidas proteccionistas, por lo que el informe destacó que "la pandemia ha creado una interesante coyuntura para la industria".

Además. el enfoque en "la transición energética y la descarbonización por parte de los gobiernos, las entidades y los grupos de interés locales, así como su estímulo, podrían reformular el mercado".

"No sólo las fuentes de energía renovables, sino es probable que también el gas y el GNL sigan siendo la combinación energética en el futuro", se destacó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Finalmente, en una proyección de precios, el informe relevó en el corto plazo, el precio del petróleo Brent (promedio) correspondiente al año 2020 cayó de US$ 61/bbl, como se pronosticó en diciembre de 2019, a USD 39/bbl, como se pronosticó en junio de 2020 pare el resto del año calendario.

En el mediano plazo, el precio del petróleo Brent (promedio) también mostró una disminución similar de US$ 71/bbl a US$ 63/bbl en 2025.

En el largo plazo, el mercado no espera que los precios se recuperen a los mismos niveles que se pronosticaron a diciembre de 2019. Para 2028 se estima que los precios serán de US$ 67/bbl, en comparación con US$ 76/bbl (diciembre de 2019).

Según Ezequiel Mirazón, socio de PwC Argentina, líder de la práctica de Energía, Minería y Utilities, "los precios volátiles no son atractivos para aquellos que buscan una rentabilidad estable", pero "los inversores que estén dispuestos a asumir el riesgo podrían tener una oportunidad de generar importantes ganancias mediante la adquisición de activos subvaluados".

Este será un mes clave

Darío Martínez, secretario de Energía de la Nación, indicó que este mes se estará cerrando la letra final del Esquema del Gas 2020/2024, también conocido como Plan Gas 4, un sistema de estímulos a la producción gasífera que tiene por objetivo levantar la vara en todas las cuencas, con foco especial en la roca shale de Vaca Muerta en Neuquén y en las áreas offshore de Tierra del Fuego.

"La Secretaría está elaborando el esquema de este plan de estímulo, por que tenemos que avanzar en los próximos días con esto.

"Octubre es un mes importante para tomar estas decisiones en torno al plan gas. Si queremos el año que viene estar con una producción que no decline y que no nos obligue a importar, vamos a hacer todo lo posible para tener el esquema cerrado pronto", dijo Martínez.

Además, el titular de Energía indicó que otro tema en su agenda es la elaboración de una ley de inversiones para los hidrocarburos.

El presidente Alberto Fernández la había anunciado el 1 de marzo, sin embargo a los pocos días se encendieron las luces rojas por la pandemia del nuevo coronavirus.

El proyecto de ley de inversiones quedó en suspenso, pero la intención de llevarlo al Congreso sigue en pie.

"Estemos convencidos, más allá del precio internacional, de la necesidad de una norma que lleve previsibilidad, que genere nuevamente confianza, que se ha perdido producto de los vaivenes de los últimos años. Y más allá de que, por supuesto, recibimos un estado quebrado. La intención de avanzar en esa ley de hidrocarburos también tendrá en cuenta una proporción creciente de industria nacional al desarrollo, una integración permanente de todas las pymes", apuntó.