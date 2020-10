Este sábado rehabilitarán la calesita en el Parque San Martín

Luego de 6 meses y 20 días, la calesita ubicada en el Parque San Martín volverá a funcionar.

Por entonces, la actividad se suspendió debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

No obstante, una vez presentados y aprobados los protocolos, la propuesta para los más chicos se retomará mañana y estará abierta de jueves a domingo, desde las 14 y hasta las 18.

Los niños deberán ingresar con el tapabocas. Se colocará una alfombra sanitizante en el ingreso y se proveerá de alcohol en gel. En el equipo se realizará una desinfección general una vez por hora y los padres podrán esperar en el interior del predio, con el distanciamiento social correspondiente.

El propietario, Claudio Canastracci, comentó que "presentamos los protocolos hace casi un mes y hoy nos dijeron que podíamos abrir. Este no es mi sostén familiar, pero sí estoy pagando el préstamo con el cual pude adquirir la calesita. Recién llevo dos años y me restan tres más para el finalizar el pago. El hecho de permanecer sin actividad me complicó bastante las finanzas".

"El 13 de marzo cerré. Pensé que iban a ser 15 días o un mes, y cuando empezaron a correr los meses, la situación se puso cada vez más difícil", comentó.

"Mientras tanto aproveché para hacer algunos arreglos. Cambié el alambrado perimetral que estaba dañado, como producto del accionar de los vándalos, y también hice algunos arreglos de pintura e iluminación. Está totalmente embellecida y todo eso costó mucho esfuerzo desde lo económico. Por suerte ahora podré volver a trabajar", comentó.