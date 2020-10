Plasma: "Hemos visto una respuesta favorable en pacientes moderados, sin neumonía"

La doctora del Hospital Municipal Graciela González Prieto dialogó esta mañana con La Nueva. sobre el reciente estudio argentino que pone en duda la eficacia del plasma en pacientes con COVID-19 que presentan cuadros graves de neumonía.

"Sabíamos que este trabajo se estaba haciendo y ya teníamos algunos resultados; otros médicos del hospital habían recibido información", comenzó diciendo la doctora.

González Prieto indicó que "la observación que uno haría sobre ese trabajo es la indicación del uso del plasma; sabemos que para pacientes graves (aquellos que ya tienen comprometido lo respiratorio por neumonía) la utilidad del plasma no se demostró y lo que uno necesita es tratar esa neumonía en estos pacientes con todo el tratamiento de cualquier neumonía viral común, inclusive las bacterianas".

"Sí se debería seguir observando y considerando el efecto que tiene el plasma en los pacientes con otros cuadros en los que todavía no se desencadenó la neumonía, donde hay ciertos síntomas que sí responden rápidamente a la administración del plasma. Esto ocurre en casos moderados sin neumonía y en un período de tiempo anterior a los 7 días (o llegando a los 10), cuando la cantidad de sustancias en la sangre que responden a estas infecciones están bien altas (los entendidos en esa materia hablan de una tormenta de citoquinas, que son las sustancias que reaccionan ante la infección)", explicó la doctora.

De todas formas, reconoció que "algunos enfermos de COVID-19 con cefaleas intensísimas, que no se pueden controlar con ninguna otra medicación, reciben el plasma y sienten un alivio rapidísimo. Por eso, creo que habría que diferenciar los grupos".

González Prieto contó que en el Hospital Municipal han utilizado el plasma en "pacientes con cuadros moderados, sin neumonía, y hemos visto una respuesta favorable. También hemos visto que en aquellos pacientes graves que ya tienen neumonía la respuesta no es buena, inclusive de las dos dosis alcanzan a recibir la primera y no pueden recibir la segunda porque el estado clínico no lo permite".

En este marco, la profesional consideró que —pese a los resultados del reciente estudio— la donación de plasma sigue siendo importante para el tratamiento de los pacientes moderados y para atacar alguna sintomatología: "No hay que perder de vista que como este es un virus nuevo todos los tratamientos que se están ensayando son estudios de investigación, entonces uno tiene que ser muy cauto y responsable al decir si sirve o no sirve".

Por último, indicó que por el momento —y hasta que no haya otro tipo de actualización— seguirán usando el plasma en pacientes con cuadros moderados: "Después de este estudio supongo que se revaluará el uso en pacientes más críticos, eso lo definirán quienes tengan más experiencia en el campo".