Kicillof incorporó más de mil residentes a hospitales y ratificó que recibió un sistema "devastado"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó hoy que recibió un sistema de salud "devastado"y agradeció la tarea de los trabajadores del sistema sanitario para "evitar el colapso" durante la pandemia, al anunciar la incorporación a la planta de los hospitales bonaerenses de más de 1100 profesionales que culminaron la residencia.

"Hoy es un día importante y especial y en principio quiero agradecer a los trabajadores de la salud por el esfuerzo inmenso que hicieron en estos meses de pandemia", sostuvo el gobernador durante un acto que encabezó en el Hospital El Dique en Ensenada, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan.

Junto al ministro @DrDanielGollan encabezamos el acto de incorporación de 1137 residentes de hospitales bonaerenses al sistema de salud de la Provincia. pic.twitter.com/wPrDH4UFGi — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 1, 2020

Frente a un grupo de residentes que se incorporan a la planta permanente de los hospitales, el gobernador recordó que su gestión recibió "un sistema de salud devastado".

Precisó que esa situación "no obedece exclusivamente a los últimos cuatro años del gobierno neoliberal porque es un tema más antiguo y estructural", aunque reconoció que el gobierno provincial anterior "no mejoró absolutamente nada, lo cual no es poco".

Explicó que el gobierno anterior "tomó decisiones que se pueden discutir políticamente, pero sus resultados son objetivos: un gobierno que hizo bandera de no abrir nuevas hospitales cuando algunos ya estaban casi en su etapa final para la habilitación".

"No hago campaña con esto, pero lo bien que nos hubiera venido y facilitado la tarea si en lugar de afirmar con tanta vehemencia que no iban a invertir en Salud lo hubieran hecho", graficó.

Kicillof sostuvo que "la diferencia entre que haya insumos o no, que la aparatología funcione o que el sueldo pésimo de los profesionales de la salud se empiece a recomponer, no es ideología, sino algo tan importante como el acceso a la salud de millones de bonaerenses".

Detalló que la pandemia del coronavirus "fue una radiografía de los sistemas de salud de todo el planeta y no dejó nada escondido" y destacó la inversión que se realizó en estos nueve meses en el sistema sanitario bonaerense "que tenía todos los números para colapsar o no dar abasto".

Allí, aclaró que más allá de los millones de kits de protección o los 1200 respiradores "lo principal y lo que nos salvó de una catástrofe sin antecedentes fueron los y las trabajadoras de la salud".

Kiciilof aseguró que es "histórica" la decisión de ofrecerle a todos los residentes que se incorporen a los hospitales públicos" y les pidió que "con vocación, voluntad y compromiso se sumen a la transformación del sistema de salud provincial".

Según se informó, un total de 1.137 profesionales de la salud que terminaron sus residencias a fin de septiembre pasarán a planta permanente en forma automática a partir de hoy en hospitales públicos bonaerenses.

Se especificó que esa posibilidad histórica se les ofreció al 100 % del total de residentes que finalizan su formación y el 72 % aceptó. (Télam)