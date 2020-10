El Cuarteto de Nos presentará en exclusivo para la Argentina su recital virtual

La banda uruguaya El Cuarteto de Nos mostrará el fin de semana en Argentina el recital que ofreció un mes atrás en su estudio montevideano y en el que repasa una historia de 36 años, pero que por su carácter virtual “priorizó canciones que tienen más el acento puesto en lo actoral y lo escénico”, avisa Roberto Musso.

“Buscamos dentro de un lenguaje que no conocemos mucho y donde el repertorio juega un rol que no puede ser el mismo que el de un recital en vivo y con público”, revela el guitarrista, cantante y compositor de la agrupación en comunicación telefónica con Télam.

Por eso, y aunque el espectáculo se denomina "#JuevesLiveStreaming", el show no estará centrado en el 16to. y más reciente disco del grupo, Jueves, que publicó en agosto del año pasado y un mes después tuvo un gran paso por ciudades argentinas.

“Le metimos un par de arreglos acústicos que están buenos, no tiene ninguna corrección de nada para que no pierda naturalidad, incluye una canción que hace mucho que no tocamos y de Jueves tiene, por ejemplo, una versión de Contrapunto para humano y computadora que es esa especie de payada contra la tecnología”, adelanta Musso.

El recital que el vocalista comparte con sus compañeros de grupo —Santiago Tavella en bajo y voz, Álvaro Pintos en batería, Santiago Marrero en teclados y programaciones, y Gustavo Antuña en guitarra— podrá verse a través de Live Pass y es el resultado de la segunda experiencia virtual del combo, tras haber sido en julio parte del festival Pilsen Rock.

Consultado acerca de la decisión de emitir el show (que estará disponible en la plataforma el sábado y domingo próximos), Musso comenta: “Para la función original del 5 de septiembre hubo problemas con los tickets para Argentina, Perú y Ecuador y un montón de gente se quedó sin ver algo que salió muy bueno y nos gusta mostrar”.

—¿Esta aventura puede transformar a El Cuarteto de Nos en una banda apegada al streaming?

—¡Lo que quiero es que no! El streaming es una opción complementaria, pero prefiero mucho más el show en vivo con su carga a nivel adrenalínico que es imposible de sustituir.

—O sea que extrañan las giras y los shows con público...

—El tema de no poder salir ni tocar lo sufrimos mucho, nunca paramos tanto porque básicamente somos una banda que se hizo tocando. El crecimiento de El Cuarteto de Nos ha sido por ir a tocar, algo que nos sumó público porque, sin dudas, nuestra mejor versión es en vivo.

—Al margen de esta imposibilidad ¿Cómo están atravesando la pandemia?

—Uruguay es una especie de isla comparativamente ya que van menos de 50 fallecidos por coronavirus. Nunca hubo cuarentena obligatoria y la modalidad fue bastante a conciencia de la gente. Por otro lado ya hace un par de meses que las escuelas funcionan bastante normalmente y hasta se han abierto algunos teatros y algunos boliches.

—¿Con qué sensación los dejó el haber encarado un disco como Jueves donde expandieron el abanico sonoro del grupo y trabajaron con cuatro productores (Juan Campodónico, Camilo Lara, Héctor Castillo y Eduardo Cabra)?

—Fue un golazo hacerlo con distintos productores porque eso permitió que cada canción tuviera su universo musical, lo potenció pila y desde lo logístico tampoco nos detuvo porque lo terminamos grabando en cuatro países con cinco equipos de producción diferentes. Por otro lado, todos los productores nos tenían muy calados y para ellos también les funcionó no tener que atarse mucho tiempo con todo un disco.

—Desde lo letrístico es un álbum que sin abordar la ironía tan característica de El Cuarteto de Nos es fuertemente político...

—Cuando Jueves surgió no tenía un hilo conceptual que es como a veces trabajo, pero al final terminó retratando la realidad contemporánea y lo que es Latinoamérica hoy a partir de canciones como Mario Neta, Punta Cana o Llegó papá que la gente adoptó al toque como clásicos de la banda.

—Al respecto ¿Cómo sostienen esa pulsión creativa que los distingue?

—Tratamos de no repetir fórmulas y nos motiva esa adrenalina de querer explorar territorios nuevos. Esa búsqueda está siempre presente como experiencia y como riesgo. (Télam)