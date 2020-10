Villa Miramar: vecinos echaron a un supuesto abusador de su hijastra

Vecinos de Villa Miramar expulsaron del barrio a un hombre denunciado por presunto abuso sexual contra su hijastra menor de edad, quien previamente le había confesado lo sucedido a una mujer que también reside en ese sector de la ciudad.

Los hechos se habrían producido en una vivienda ubicada en Fortaleza Protectora Argentina al 500, donde la supuesta víctima de 8 años convive con su madre y su padrastro sospechado.

"El martes la chiquita se fue de su casa y concurrió al domicilio de su vecina, a quien le contó que está cansada de que el padrastro la viole y abuse sexualmente de ella. A raíz de esto, los vecinos tomaron las riendas de la situación porque la madre de la nena tiene un grado de discapacidad (mental), por eso no radicó la denuncia", informó el comisario José Luis Obechaka, jefe de la seccional Primera de policía.

"La gente también estaba indignada por esta situación, entonces cerca del mediodía de ayer vecinos del lugar echaron al supuesto abusador de allí. A la noche pensaron que el hombre había vuelto, pero no estaba ahí", agregó.

"En un principio algunos vecinos ingresaron en la casa del denunciado y otros tiraron piedras contra la propiedad. En ese momento estaban la chiquita, su hermanito y la mamá de ellos. Después los ánimos se calmaron", continuó diciendo Obechaka.

Confesión y denuncia

La mujer que escuchó la confesión de la niña denunció anoche los aparentes ataques sexuales en la Comisaría de la Mujer y la Familia, y hoy tomará intervención en el caso el Servicio Local para evaluar el estado de ambos menores.

La denuncia ya está siendo investigada por la fiscal de delitos sexuales, Marina Lara.

El sujeto investigado, de 65 años, se presentó ayer a la tarde en la comisaría Primera.

"Se hacía el desentendido de por qué lo acusan. No lo pudimos detener porque en ese momento ni siquiera había una denuncia en su contra. Le aconsejamos que no vuelva a la casa y, de hecho, no lo hizo", indicó el jefe policial consultado.

"No sabemos dónde está parando, pero por medio de la familia se puede localizar. No queremos informar dónde está por lo menos hasta que actúe la justicia", finalizó el uniformado.