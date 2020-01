Liniers inició la pretemporada con la ilusión de volver a ser protagonista

Con ilusiones renovadas y con el objetivo de repetir todo lo bueno del segundo semestre del año pasado, Liniers retomó ayer las prácticas y comenzó la puesta a punto para el Torneo Regional 2020, que se pondrá en marcha en la primera semana de febrero y que otorgará cuatro ascenso al Federal A.

Con el DT Walter Carrio a la cabeza y algunas ausencias con aviso, el chivo comenzó con la pretemporada en el complejo Oscar Zibecchi.

Dos de los tres refuerzos que llegaron al albinegro estuvieron en el entrenamiento: los mediocampistas Emanuel Gonzalía (ex Huracán) y Tenca Hernández (All Boys de Santa Rosa), mientras que Enrique Blanco está afuera del país y aún no comenzó con los trabajos.

Además, Julio Acosta, Lautaro Cerato, Facundo Lagrimal y Manuel Cutrín comenzarán a entrenar desde el lunes.

La escuadra albinegra integra unas de las zonas de la Región Pampeana Sur junto a Bella Vista (ayer cumplió el segundo día de trabajos), Colegiales de Tres Arroyos y Deportivo Villalonga.

El plantel albinegro que inició los trabajos estuvo conformado por:

Lucas Partal, Matías Salvarezza y Juan Cruz Manganaro (arqueros); Federico Savisky, Mauro Martínez, Alan Martínez, Juan Malerba, Boris Herrera, Juan Perotti, Alejo Paz, Gianluca Falcioni y Lucas Gorostiaga (defensores); Braian Menna, Luciano Trídico, Tomás Onorio, Thiago Pérez, Tenca Hernández, Emanuel Gonzalía, Juan José Ramírez, Federico Nievas, Julián Ciferri, Valentino Valeri y Bautista Boglic (mediocampistas) y Diego Romero, Franco Altfater, Lautaro Pabón, Matías Soto Torres, Nahuel Sánchez, Ramiro Ullmann y Joaquín Castro (delanteros).