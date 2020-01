Rally Dakar: el salteño Kevin Benavides se mantiene en el podio de las Motos

El salteño Kevin Benavides sigue elevando la bandera albiceleste bien alto en el Rally Dakar 2020 de Arabia Saudita, tras completarse las primeras cinco etapas de recorrido.

Si bien relegó terreno, el 9° puesto logrado hoy en el tramo iniciado en Al-Ula y finalizado en Ha'il, de 353 kilómetros de especial, a 12 minutos del australiano Toby Price (KTM), le permitió al piloto del equipo oficial mantener su candidatura al triunfo en Motos.

"FUE UNA ETAPA MUY FÍSICA"#DakarxFOX | Kevin Benavídes habló sobre su actuación en la quinta etapa que lo mantiene tercero en la general. pic.twitter.com/tnmjNhxQEb — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 9, 2020

La clasificación general la lidera el estadounidense Ricky Bravec (Honda), con una ventaja de 11' 32'' sobre el salteño, y de 34' hacia el argentino Luciano Benavides (KTM), hermano de Kevin, quien hoy arribó 8° en la quinta etapa.

En Autos, el mendocino Orlando Terranova (Mini) logró un importante 5° puesto en la etapa, a 08' 52'' del español Carlos Sainz (Mini), que lo mantiene en la misma ubicación en la clasificación general, a 32' 05'' del piloto madrileño, ganador de su segunda etapa del Dakar.

"FUE UNA ETAPA DURA"#DakarxFOX | Orlando Terranova analizó su carrera y se mantiene dentro de los cinco primeros de la competencia. pic.twitter.com/eAuLoI95hO — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) January 9, 2020

En Quads, el 3° puesto obtenido hoy por el chileno Ignacio Casale (Yamaha), a 02' 16'' del francés Romain Dutu (Yamaha), le permiten continuar comandando la tabla general, con una brecha de 31' sobre su compatriota Giovanni Enrico (Yamaha).

Además, en UTV, el trasandino Francisco “Chaleco” López (Can Am) se mantiene 3° en la general, a 01' 47'' del ruso Sergei Kariakin (Can Am), luego del 9° puesto acreditado hoy, en la etapa ganada por el múltiple campeón de Motos, el francés Cyril Despres (OT3).

Finalmente, en Camiones marca el camino el ruso Andrey Karginov (Kamaz), 3° en la etapa del día ganada por Dmitry Sotnikov (Kamaz), con una ventaja a su favor de 14' 53'' sobre su compatriota Anton Shibalov (Kamaz).

La sexta etapa de la competencia a disputarse mañana, con inicio en Ha'il y llegada en Riyadh, comprenderá un total de 477 kilómetros de especial y 353 km de enlace.