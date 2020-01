"Lo más difícil no es ganar, sino volver a ganar", dijo el "Che"; hoy debuta con San Lorenzo ante Boca

Casi sin tiempo de conocer a su plantel, Néstor García -quien reemplazó a Facundo Múller-, debutará esta noche al frente de San Lorenzo, que recibirá a Boca, desde las 22:10, televisado (TyC Sports), en la reanudación de la Liga Nacional.

"Mi situación con San Lorenzo se arregló en tres minutos. Esperaba ofertas de afuera, pero estoy acá porque me hicieron cambiar el camino. Hoy éste es el club más ganador, top de América, conocido en Europa y que tiene el apoyo de su gente”, contó el bahiense.

El "Che", pegado al Penka Aguirre. Atrás aparece Piñero.

El Che, quien cumplirá 55 años el próximo sábado, resaltó un par de aspectos y le delimitó la cancha a los jugadores, al margen de las cuestiones tácticas: "Me quedo con lo que hacen bien y a partir de eso hay cosas que son innegociables, como la intensidad, que defendamos físico y la velocidad de ejecución en ataque”.

Néstor se va metiendo en el plantel. Enfrente, Marcos Mata.

Y fue más claro aún: “El dibujo mío es piernas y psicología. Eso quiere decir que el que no corra o no está bien de la cabeza no va a jugar. En eso voy a ser muy práctico”.

San Lorenzo jugará durante en enero los cuartos de final de la Basketball Champions League Americas y el Final Four del Súper 20, además de continuar con los compromisos de fase regular de la Liga Nacional.

Bahía Basket, el sábado

Bahía Basket recibirá a Peñarol, el próximo sábado, a las 21.

Será su regreso a la competencia, en el primero de los cuatro partidos que afrontará en el Dow Center durante este mes.