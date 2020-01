La ONG Nelquihue, con riesgo de cierre y desalojo

"Muchas quejas y poco apoyo. Cinco largos años de lucha agotan a cualquiera", expresó Alejandra González Laserna, a cargo del Centro de Recuperación Equina Nelquihue, que funciona en Rodríguez al 4600 de nuestra ciudad.

Actualmente, todo lo que recauda el centro proviene de las ganancias que genera el restaurant que funciona en el predio, algún bingo que pueden organizar o una feria y del propio bolsillo de Alejandra.

"Disculpen si vendemos pizzas para poder juntar y pagarle a un veterinario o pagar el traslado. Pero nadie nos ayuda y las deudas se acumulan... Estamos tan tan agotados. Que hemos pensado cerrar porque la gente nos demanda una respuesta cada vez que ven un caballo maltratado, tirado o herido, pero no nos ayuda ni con un litro de combustible".

El campo donde funciona Nelquihue es alquilado y si a eso le sumamos gastos veterinarios, medicación, alimentación, viruta, artículos de limpieza, herramientas, entre otras cosas, los números no cierran.

"No podemos cubrir todo, no nos da el bolsillo ya que no contamos con ayuda del municipio ni de nadie, debemos el alquiler del campo, no pagamos desde agosto y la deuda ya alcanza a los 80 mil pesos", contó preocupada.

Por tal motivo, además de dejar su teléfono (291-4725137), Alejandra brindó los datos de la cuenta de Nelquihue para quienes puedan depositar una donación, por más pequeña que sea: Banco Provincia, Caja de ahorro 6229.509484/4, CBU 014. 030.510 362. 295. 094. 8442 (separado por puntos para su lectura rápida), CUIT 20-11341599-2.

También podés ayudar comprando pizzas gourmet que elaboran allí, de las siguientes variedades, con un costo de 300 pesos cada una: Especial de jamón crudo y rúcula ( crudo, cherry, rúcula muzzarella y aceitunas negras); Capresee (albahaca cherry y muzarella); (muzza y cantimpalo), Especial Cocido (jamón cocido, morrón, muzzarella y aceitunas) y Especial Vege (muzzarella, tomates, aceitunas y cebollas).

"Cabe recordarle a la gente que nosotros no tenemos poder policial para secuestrar animales, que por más que hagan denuncias en Facebook de animales en situación desesperante, lo primero que tienen que hacer es llamar al 911 y reiterar el llamado en 15 minutos para corroborar que se haya enviado un móvil policial, invocando siempre la ley penal 14.346 de Maltrato Animal. Además, sacar todas las fotos posibles y exigir la presencia del veterinario policial en el lugar. Y si es necesario, hacer la denuncia en la comisaría más próxima o en Tribunales (Fiscalía) para lograr lo más rápido posible el secuestro del animal. Si la gente no se involucra, nosotros no podemos actuar de oficio".