Imputaron a Sbarra por lavado de dinero tras el hallazgo de los 10.000 dólares en Producción

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al exsecretario del Ministerio de la Producción Rodrigo Sbarra por lavado de dinero, al señalarlo como dueño de los 10.000 dólares encontrados días atrás en esa cartera.

La decisión del fiscal fue a raíz de la declaración de una testigo, que dijo que el exfuncionario macrista le compró un terreno en Nordelta, que no fue señalado en su declaración jurada.

"Circunscríbase el objeto procesal a la maniobra mediante la cual el nombrado recepto una cantidad aún no individualizada de dinero cuya procedencia no fue justificada ni legalmente declarada parte de la cual puso en circulación en el mercado a través de la adquisición, y en el marco de una operación de compra venta celebrada con la firma Consultatio S.A. de un bien inmueble por el pago de la cantidad de dinero", sostuvo Pollicita sobre Sbarra, quien por ahora aún no fue citado a indagatoria.

"Ello mientras se desempeñaba como secretario de coordinación del ex Ministerio de Producción y Trabajo", agregó el fiscal al encuadrar la imputación sobre el exfuncionario.

Junto con la imputación, el fiscal pidió al juez federal Julián Ercolini que le reclame al Banco Central y a la AFIP que procedan a levantar el secreto bancario y fiscal de Sbarra.

Días atrás, una agente de cobranzas declaró ante el fiscal que el exsecretario compró un terreno por 186.086 dólares en Nordelta, el cual no fue declarado por su parte, operación realizada entre abril de 2016 y el mismo mes de 2019.

Según su declaración, el pago por el cual hay un boleto de compra venta a nombre del exfuncionario fue de 80 mil dólares al contado, y luego completó el pago en más de 30 cuotas de unos 3.000 dólares.

La testigo aportó documentación y declaró ante el fiscal y próximamente lo hará la agente inmobiliaria que realizó la operación con Sbarra, cuya situación judicial se compromete aún más porque según constataron los investigadores no tiene declarada la compra de ese bien ante las autoridades.

Sbarra declaró ser dueño de un departamento de 62 metros cuadrados en Capital Federal y de dos lotes en la localidad bonaerense de Navarro, pero ninguno en Nordelta.

La sociedad Nordelta es parte de lo manuscritos que tenía el sobre donde estaba el dinero, lo cual es una prueba clave para el fiscal.

La denuncia la hizo la semana pasada el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a partir de que una secretaria de dicha cartera encontró esa suma de dinero en un cajón y en un despacho que hasta el 10 de diciembre había ocupado Sbarra, ex secretario de Coordinación del ministerio de Producción y Trabajo. (NA)