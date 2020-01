EE.UU mató en Irak a un líder iraní; Teherán prometió "venganza"

El Ejército de Estados Unidos bombardeó hoy el aeropuerto de Bagdad y mató al jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Qasem Soleimani, ante lo cual Teherán advirtió que "tomará venganza por este atroz crimen".

"Bajo la dirección del Presidente [Donald Trump], el Ejército de los Estados Unidos ha tomado medidas defensivas decisivas para proteger al personal al matar a Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica, una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos", informó el Departamento de Defensa.

A través de un comunicado, la cartera justificó el bombardeo al subrayar que "el general Soleimani estaba desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidenses en Irak y en toda la región".

"Este ataque tenía como objetivo disuadir futuros planes de ataque iraníes. Estados Unidos continuará tomando todas las medidas necesarias para proteger a nuestra gente y nuestros intereses en cualquier parte del mundo", agregó el área conducida por Mark Esper.

Minutos después de la confirmación de la muerte del militar iraní, Trump tuiteó una imagen de la bandera de Estados Unidos, para destacar así la acción ejecutada en Bagdad.

Como prueba de la muerte del general iraní, en la televisión iraquí se difundieron imágenes de la mano de Soleimani con su famoso anillo.

Durante el mismo bombardeo, lanzado contra un convoy de vehículos que salía del aeropuerto de Bagdad, también murió el vicejefe de la coalición paramilitar iraquí Unidades de Movilización Popular (PMU), Abu Mahdi Al Muhandis.

Ante la acción militar, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aseguró que "la bandera del general Soleimani en defensa de la integridad territorial del país y la lucha contra el terrorismo y el extremismo en la región será izada".

"El camino de resistencia a los excesos de Estados Unidos va a continuar", añadió el mandatario persa.

Mediante un mensaje en la red social Twitter, Rouhani lanzó una dura advertencia: "La gran nación de Irán tomará venganza por este atroz crimen".

The flag of General Soleimani in defense of the country's territorial integrity and the fight against terrorism and extremism in the region will be raised, and the path of resistance to US excesses will continue. The great nation of Iran will take revenge for this heinous crime.