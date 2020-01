Antonela Roccuzzo le contestó a una persona que se burló de su hijo menor

Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, es noticia por la aparición de un mensaje privado que le envió a un usuario de Twitter por burlarse de su hijo menor.

Todo comenzó cuando en la red social se especuló sobre la existencia de Ciro, el hijo menor de la pareja. Esta supuesta teoría habría enojado mucho a la rosarina.

Y en las últimas horas, un hombre, cuyo usuario es @ramasalas_, publicó en su cuenta de Twitter una captura del mensaje que habría recibido el pasado 2 de julio.

“La verdad que no suelo hacer esto, pero siento que te fuiste al carajo, quizás creés que sos gracioso o pensás que está bien joder con esas cosas, total no te afecta en nada», comienza el mensaje que rápidamente se viralizó en las redes.

"Ahora por tu pelotudez yo tengo que leer comentarios en fotos de mi hijo bebé de 1 año, que dicen que está muerto o que no existe o cosas que realmente en mi vida creí que tendría que leer sobre un hijo mío”, agrega Antonela.

“Obviamente, no puedo esperar más porque si hay gente tan IDIOTA como vos para hacer este tipo de comentarios sobre un bebé, no tendría que sorprenderme. Pero te juro que me cuesta entenderlo que haya gente tan estúpida. No entiendo tu sentido del humor pero cuando hablás de niños tendrías que ir con más cuidado”, cerró Antonela. (Infobae)