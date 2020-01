El libro en el que estaba trabajando Kobe Bryant no tendrá final

Kobe Bryant, quien falleció el último domingo en un accidente, tenía una faceta poco conocida como la literatura.

El nativo de Filadelfia había creado Granity Studios, una empresa con la cual empezó a dirigirse a sus aficionados gracias a los libros.

"No había algo que me interesase, que me hiciera permanecer sentado y leyendo. Por eso no era lector", reconoció alguna vez estrella de la NBA.

Kobe creó su biografía, Mamba Mentality: how I play, fue sólo un primer paso.

Publicó junto a Wesley King, escritor de ciencia ficción, una serie llamada Training Camp y, junto a la ex-deportista Annie Matthew, Epoca: the tree of Ecrof.

Kobe Bryant había participado en la creación de libros y otro tipo de iniciativas multimedia, como el podcast, para acercar la literatura a los niños y cubrir las carencias que él tenía en ese aspecto.

El proyecto en el que estaba embarcado era una publicación mano a mano con Paulo Coelho, al que convenció ya en 2016.

El reconocido autor brasileño declaró a The Associated Press que dicha publicación no verá la luz.

"Seguiré escribiendo cosas que Kobe me inspire, pero el libro para niños en el que trabajábamos ya no tiene sentido. No se lo veo sin que él esté. No añadiría nada relevante", adelantó. (As y La Nueva.).