El australiano Kyrgios y el español Nadal recordaron a Kobe Bryant

El australiano Nick Kyrgios y el español Rafael Nadal homenajearon hoy al fallecido basquetbolista Kobe Bryant, luego del partido disputado por los octavos de final del Abierto de Australia, en el cual se impuso el N°1 del mundo por 6-3, 3-6, 7-6 y 7-6.

Kyrgios ingresó a la cancha con la camiseta número 8 que utilizaba Kobe Bryant en sus inicios en Los Angeles Lakers, mostrándose emocionalmente dolido por la muerte de una de sus referencias deportivas.

“Fue una noticia horrible. Nunca conocí a Kobe, pero el básquetbol es prácticamente mi vida. Lo veo todos los días. Lo he estado siguiendo desde que tengo memoria. Cuando me desperté con las noticias, fue bastante emotivo y pesado, como… todo el día. Estuvo duro. Muy difícil”, expresó.

Antes de comenzar la entrada en calor, el ganador de seis títulos de ATP se “emocionó” por el fatídico suceso del basquetbolista y no pudo evitar dejar caer unas lágrimas mientras esperaba el inicio del encuentro.

