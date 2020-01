La Aduana liberó los barbijos para ser entregados a niños con cáncer

Laura Gregorietti

"Ya los tengo conmigo y los estoy repartiendo a varios nenes que entraron en tratamiento. Solo tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que se movió tanto", contó la ginecóloga Florencia Grosso.

En octubre del año pasado la doctora decidió replicar una iniciativa que se venía realizando con mucho éxito en Buenos Aires: la compra y posterior entrega de barbijos con motivos infantiles para ser donados a los distintos servicios de Oncología Pediátrica de nuestra ciudad y Buenos Aires.

La idea, según contaba meses atrás, nació cuando Florencia encontró una página de Facebook de gente que viaja al exterior y a su vuelta traía paquetes de barbijos infantiles para donar y se hizo realidad gracias a la buena voluntad de muchos bahienses que viven en el exterior o que salen de vacaciones.

El problema surgió cuando desde Italia y Alemania, dos personas que se enteraron de la noticia que se viralizó, decidieron enviar dos grandes cajas con barbijos hacia nuestro país. Pero Florencia desconocía el "protocolo" que exigen desde la Aduana en estos casos, que implica que las personas físicas no pueden recibir donaciones, solo las asociaciones, fundaciones u ONGs.

Fue en ese momento que el Despachante de Aduanas Gonzalo Manino y la abogada Anabella Sheilbelbein decidieron ayudar la doctora Grosso con el papeleo y autorizaciones.

"No me alcanzan las palabras para agradecer todo el esfuerzo que hicieron y no me cobraron un peso, y para las dos personas que nos salieron de testigos cuando abrieron las cajas, ya que perdieron dos horas de su tiempo en el procedimiento. También debo destacar a los empleados del Correo y Aduanas de Bahía de Buenos Aires y a la ANMAT que respondió enseguida dando la autorización", dijo.

Del testimonio aliviado de Florencia se desprende que "al final, todos actuaron con muy buena voluntad".

"Me dejaron en claro, eso sí, que se realizaría esta autorización por única vez en la Aduana Bahía Blanca y que de ahora en adelante debería conformar una asociación, fundación u ONG para poder realizar los trámites sin dificultades e inscribirnos en los lugares necesarios para poder recibir las donaciones", agregó.

Con estos 3 mil barbijos, desde que salió publicada la primera entrevista en "La Nueva". Ya han repartido unos 5 mil.

"Estamos desde el año pasado con esta iniciativa y calculo, en total, con todos los que mandamos a distintos lugares, que llegamos a los 7 mil barbijos entregados a lugares como El Club de los Peladitos, Ayuda-Le, Club de los Peladitos Buenos Aires, Fundación Anyarc de Viedma y Proyecto May, de Mar del Plata, que trabaja con chicos oncológicos".

Desde diversos lugares

En total, desde el inicio de la campaña llegaron barbijos de colores desde Nueva York, Florida, Seatlle, España, Singapur y Los Angeles.

"La gente poco se imagina cómo un barbijo con dibujos y colores le puede cambiar el ánimo a un chico con cáncer y que necesita estar todo el tiempo cubriendo su boca", contaba la ginecóloga en la nota que publicó “La Nueva” el pasado 6 de octubre.

Además, recordó: "Si viajás al exterior pero no podés pagar el importe (los 20 barbijos salen 8 dólares, unos 500 pesos),quien viaje al exterior y nos haga un lugar en su valija para traerlos, de alguna manera, juntamos el dinero y se los pagamos. El que quiera sumarse me contacta y yo los guío en la compra. No aceptamos entregas de plata, esto tiene que quedar claro para que todo sea transparente”, aclaró.

La gente se puede comunicar con la Dra. Grosso al 291-4321683 o al Facebook "Barbijos Solidarios Bahía Blanca".