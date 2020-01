El mundo del deporte se manifestó sobre la trágica muerte de Kobe Bryant

Emanuel Ginóbili expresó hoy su dolor por la muerte de la leyenda del básquetbol mundial, el estadounidense Kobe Bryant, ocurrido en un accidente aéreo en la localidad de Calabasas, estado de California, Estados Unidos.

"Devastado", escribió Ginóbili en inglés en su cuenta oficial de Twitter. Manu enfrentó en reiteradas ocasiones a Bryant durante su trayectoria como jugador de San Antonio Spurs en partidos de la NBA, con varias finales en juego ante Los Ángeles Lakers, y compartió un grato momento como espectador en el mundial del año pasado en China.

Un recorrido por diferentes mensajes tras la partida de Kobe:

Jeannine & I are absolutely shocked to hear of the loss of one of my favorite people & one of the best basketball minds in the history of the game! Our hearts & prayers to Vanessa & his girls. @kobebryant you were my biggest fan, but I was yours #RIPMAMBA @NBA @espn @SLAMonline pic.twitter.com/Ll0BD6VWgr