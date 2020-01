Fernández Meijide apuntó contra Bonafini: "Nunca creyó en la Justicia"

La referente de los Derechos Humanos Graciela Fernández Meijide afirmó hoy que la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, "nunca creyó en la Justicia", y consideró "absolutamente irrespetuoso" el pedido de la presidenta de la Asociación al presidente sobre "decidir de qué lado está" respecto de la existencia de "presos políticos".

"Hebe nunca creyó en la Justicia. Recuerdo la primera vez que ella estuvo en una de las audiencias del juicio a las Juntas Militares, donde expresamente se pedía ninguna identificación ni partidaria ni sectorial. Aprovechó cuando ya estaba sentada entre la gente y se puso el pañuelo en la cabeza", enfatizó Meijide.

En declaraciones a Radio Milenium, la referente de los Derechos Humanos calificó como "absolutamente irrespetuoso" el "mensaje" de Bonafini al presidente Alberto Fernández, ya que se trata de "un mandatario elegido por la mayoría del pueblo".

Días atrás, Hebe publicó una carta abierta en la que le pidió al presidente "decidir de qué lado está" respecto de la existencia de "presos políticos", que el mandatario negó, al decir que en la Argentina hay "detenciones arbitrarias".

"Si esto lo hubieran hecho en la época del gobierno de (Mauricio) Macri, uno podría decir que lo estaban apretando. No es el gobierno de Macri, es el gobierno que ellos consideran de ellos porque están abanderados en un sector del peronismo que es el kirchnerismo", enfatizó Meijide.

En ese marco, cuestionó la "posición" de Bonafini respecto de la Justicia, y manifestó: "No voy a decir que no hay jueces corruptos y fiscales lentos según las necesidades políticas, no son todos, pero seguramente que los hay los hay".

Respecto del almuerzo que el presidente compartió días atrás con la titular de Madres, destacó: "Estuvo astuto y bien el Presidente que citó a Hebe y la tranquilizó. No se qué le habrá dicho, pero la mimó y le alcanzó a Hebe".

"Hebe no va a cambiar, siempre va a ser tajante y ofensiva, esas cuestiones se agudizan con la edad", expresó la referente de Derechos Humanos.

Por último, destacó: "Mirémoslo en lo que es una tensión dentro de los dos grupos que integran en el gobierno: un peronismo más de centro derecha y un peronismo kirchnerista duro. Están midiendo cuánto tiempo va a tener el poder Alberto Fernández y cómo le va". (NA)