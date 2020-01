Guido Pella dijo que pasa hambre y, a la vez, hizo una promesa si gana el Grand Slam

El exitoso comienzo de Guido Pella en el Abierto de Australia, venciendo al local John Patrick Smith lo dejó un paso más cerca de tener que dejar su bebida favorita: la gaseosa.

¿Por qué? El bahiense prometió que si gana el torneo no tomará más gaseosas, que son su debilidad.

“Sé que no la voy a poder dejar nunca. Bah... Si gano un Grand Slam dejo la gaseosa. En Wimbledon llegué a cuartos de final, pero de cuartos a ganar es otro torneo. Si gano en dobles, también. No juego nunca, pero acá en Australia juego con Pablo Cuevas. Tenemos una relación de muchísimos años, él es un gran doblista, ganó Grand Slam, y ojalá lo pueda acompañar. Y si se da, no hay más gaseosa hasta que me retire”, prometió, en una charla con ESPN tenis.

Guido se medirá ante el francés Gregoire Barrere, número 82 del ránking del ATP.

Y, para intentar avanzar, se está sacrificando físicamente.

"Lo físico en el tenis es esencial. Ese medio kilo, 300, 400 gramos de peso hacen la diferencia. Estoy pasando mucho hambre en los últimos días. Termino de comer y quiero comer un chocolate. Dejé la Coca en los últimos dos o tres días, me cuesta un montón, pero ya estoy muy fino”, confesó.