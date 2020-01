Gustavo Lari: “Hay muchas cosas por hacer por los clubes”

Por Fabián Rodríguez / farodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Para el presidente de la Liga del Sur, Gustavo Lari, el 2019 fue alentador. Valoró la unidad que se empezó a gestar puertas adentro, se mostró conforme con el desarrollo de la Liga Segura y hasta enumeró los objetivos para este año. En un mano a mano con La Nueva, el máximo dirigente del fútbol doméstico no esquivó ningún tema.

“Creo que fue un 2019 muy positivo, ya que pudimos cumplir con la mayoría de los objetivos que nos habíamos propuesto. El equipo de trabajo funcionó muy bien y lo sintetizo en Dambolena (Jorge) y Moretti (Fabián), quienes estuvieron todos los días dando una mano. Y estamos muy conformes con la administración de la Liga”, sostuvo a modo de balance.

Y redobló la apuesta.

“Hubo dos cosas que me sorprendieron en el 2019. En primer lugar, el grupo de laburo que se conformó. Hay mucha gente trabajando para la Liga del Sur. Me encontré con personas que van todos los días, que están siempre predispuestas y que siempre tienen un sí. Después, son infinitas las cosas por hacer en la Liga del Sur; me esperaba que fuera mucho más simple en cuanto a tiempos, pero cuando vi la cantidad de necesidades de los clubes en general, me di cuenta que no, que hay muchas cosas por hacer”.

Lari reconoció que la dirigencia liguista tiene varias batallas por librar.

“Hay un montón de proyectos que no llevamos a cabo y los dejamos para este 2020. Pero hay muchas cosas para hacer por los clubes; están desgastados, con poca gente, con muchas actividades, con muchos problemas de papeles y económicos. Creo que recién ahora tuvimos buena onda o comunión entre los clubes y empezamos a darnos cuenta de todas las falencias. Si bien es una frase hecha ‘la unión hace la fuerza’, pero realmente si vos la sabés aprovechar y comulgar, todos vamos a crecer”, se esperanzó.

“Las ganas de ganar y los colores van por un lado, pero los problemas de todos son los mismos. A la hora de un sistema operativo, de habilitar una cancha, de un riego, son los mismos problemas que tenemos todos. Si nos pudiéramos unir, que de hecho lo estamos haciendo en un montón de cosas, las cosas serían más simples y más fáciles. Lo que pasa es que es un tema cultural, que hay que romper con lo que vos venías haciendo todos los días. Para eso, primero me tengo que dar cuenta, ver qué funciona con algunos resultados positivos y darle para adelante. Tenés los ejemplos de Liga Segura, del poder haber homologado la Liga dando una mano con los papeles en cada uno de los clubes, de haber habilitado las canchas con bomberos, de recorrer una por una con bomberos. Ahora, con la gente de Villa Mitre estamos viendo la idea de unificar y contar con el mismo sistema operativo”, agregó.

También valoró algunos logros significativos.

“El año pasado recuperamos el nick @ligadelsur. Siempre lo tuvimos, pero recuperamos la propiedad y ahora todos los clubes tienen su @ligadelsur, por lo cual ahora los pases, las informaciones y se manejan por correos internos. Cuando vas tirando cosas que por ahí la gente que no estaba acostumbrada a hacerlas se da cuenta que funciona y que anda bien, significa un disparador para ganar la confianza y que haya un montón de objetivos para este año”.

“Obviamente que uno toma la decisión final, pero esa discusión de ideas te hacen pensar y verlo desde un lugar distinto. Dambolena lo ve de una manera, Coco (por Fabián Moretti) de otra. Y se sumaron al equipo Diana de Sansinena, Villalvilla por Rosario y Carlino por Huracán; más la gente que va a la Liga todos los días y a la que hay que darle realmente mucha importancia porque son los que están todos los días con los problemas cotidianos. Entonces, eso hace que se minimicen los errores”.

--¿Considerás que hubo algún lunar?

--No es que no aparecen los lunares, pero si me preguntas concretamente por lunares negros, creo que no encontré. Estaría bueno que venga alguien y me diga “este es un lunar, este es otro”. Sí correcciones que fuimos haciendo con el andar, donde nos dimos cuenta que no era por allí, pedimos las disculpas del caso y arrancamos para otro lado. Pero realmente, te repito, yo te lo tiré por el fútbol, pero en el futsal se avanzó un montón, si Dios quiere vamos a arrancar con el fútbol femenino, ya hicimos las primeras vistas de fútbol playa, se trajo capacitación de árbitros… Cuando partís de cero no hay mucho margen de error; el que hace se equivoca, pero el rumbo está bien marcado y estamos muy contentos con el equipo de laburo”.

--¿Qué análisis hicieron de la Liga Segura puertas adentro?

--A decir verdad, a mí me sorprendió Liga Segura. Primero por el apoyo, porque logramos jugar más del 97% de los partidos con público visitante; después podemos discutir si fue mucha gente o poca gente, pero sí te puedo decir que fue muchísima más gente que años anteriores donde jugabas sin público visitante y no podían entrar más de 15 o 20 personas a lo sumo. Solamente 6 de más de 200 partidos se jugaron sin visitantes, donde en tres hubo problemas y en tres decidimos jugarlos sin público visitante. En el 97% se jugó y no hubo problemas, y hubo un 1,5% que decidimos jugarlo sin visitante y un 1,5% que tuvimos problemas. Desde ese punto de vista, los objetivos que nos trazamos fueron: primero que vuelva la gente a la cancha, que tenga esa posibilidad, ya que antes no la tenía ni siquiera haciendo una tarjeta; que el club no pierda plata y bajar la cantidad de operativos. El promedio de policías no llegó a 15, y estamos hablando de que hubo partidos con 60. Es decir, muchos partidos se jugaron con 10 y el promedio no llega a 15, eso era impensado. El año pasado jugamos con 16 sin público visitante y si sacás la cuenta rápida, la diferencia es de seis policías por partidos, son 42 policías menos por fin de semana; en plata son casi 45 mil pesos por fin de semana. En 10 meses que dura el torneo son 450 mil pesos de ahorro y además entró gente del público visitante. Creo que fue positivo, hay que pulir, hay que laburar.

--¿Considerás que algunos partidos será imposible jugar con las dos parcialidades?

--Es que va más allá del fútbol. A la mayoría de la gente no le roban, sin embargo vos abrís el diario y ves que hay uno o dos robos; la mayoría de la gente no choca, sin embargo abrís el diario y hay dos o tres choques por día. Donde nosotros tengamos dudas, se jugará sin público visitante, como se juega en todo el país. No vamos a romper lo que venimos haciendo por un partido. Si yo, en enero del año pasado cuando presentamos esto en la Municipalidad, les hubiera dicho que garantizaba que más de 200 partidos iban a ser con público visitante y no iba a haber problemas, ¿quién iba a decir? Ni yo me lo hubiera creído. Estas son costumbres. Nos tenemos que acostumbrar a ir a sacar la tarjeta, cuando nos pusieron la SUBE había que acostumbrarse a subir al colectivo con eso cuando estábamos acostumbrados a ir con la plata, cuando nos pusieron las tarjetas de débito había que acostumbrarse a ir a pagar por cajero… Hay un montón de cosas que son costumbres que vamos a tener que ir rompiendo. Después, cuando vos veas que haces un problema y no podés entrar más a la cancha, entiendo que va a llegar un punto que la gente va a decir “dejémonos de joder porque va a llegar un punto que no vamos a poder entrar”. Ahora, también te puedo decir que capaz que en los próximos 10 partidos hay problemas y se termina Liga Segura, porque no depende de nosotros. Hay un montón de cosas que se tienen que ir dando, creo que vamos por el buen camino y la gente está conforme, pero hay que trabajar”.

--¿Se podrá agilizar el trámite para renovar la Liga Segura?

--El trámite lo hacés una vez en el año. Vamos a trabajar para que la renovación sea un ‘tome y traiga’. En un 99% será así. Tenemos que arreglar algunas cositas en el medio, pero creo que va a ser así”.

“El año pasado tendríamos que haber hecho A y B”

Más allá de la decisión que tomaron los dirigentes en renovar el torneo desde esta temporada, Lari dio su punto de vista.

“Tal vez el año pasado tendríamos que haber hecho A y B. De hecho, el año pasado, que se iba a hacer un campeonato igual al anterior, a último momento se hizo una prueba piloto donde jugamos el principio todos contra todos y el segundo hicimos el formato A y B para este año ver cómo iba a resultar”, contó.

--¿Lo vislumbrás más competitivo?

--Creo que sí, igual me genera mis dudas. Creo que de los últimos 5 o 6 años, el campeonato más competitivo fue el que jugamos todos contra todos en 3 zonas; las dos veces, la última fecha de los 7 partidos, 6 estaban jugando por algo antes de los playoffs. Es muy difícil que sea justo, vaya gente a la cancha, sea competitivo, etcétera. Vos tenés que prevalecer algunos puntos. No obstante, creo que nos debíamos volver al sistema A y B. Creo que esta es una buena posibilidad. No sé si me va a garantizar gente en la cancha y no sé si me va a garantizar la competitividad, pero independientemente de eso, creo que nos debíamos en todos estos años probarlo, y no nos va a cambiar en nada.

Una Liga para todos los gustos

A varios frentes. “Ni el futsal ni el fútbol femenino será obligatorio, pero ya todos los clubes se están dando cuenta porque la AFA está pidiendo alinearse y por ende que los clubes tengan: fútbol formativo, primera, futsal, fútbol femenino y fútbol playa. Te lo exigen. ¿Es obligatorio? No, pero si sos una Liga que tiene todas esas disciplinas, es más fácil para homologar y te da algunos beneficios.

Las chicas. “Si bien está hablado aunque no votado, hay una idea de jugar preliminar de primera con el fútbol femenino los clubes que tengan. Por ejemplo, Olimpo y Villa Mitre jugarían el preliminar en fútbol femenino, y la Reserva iría el martes.