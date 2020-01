Un exintendente de Bahía, durísimo contra Alberto Nisman: "Un perfecto sinvergüenza; no fue un héroe, no jodan"

El exintendente Rodolfo Lopes (2003-2006) disparó munición gruesa hoy al hablar de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, que apareció muerto días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner.

"No fue un héroe, no jodan. De lo que tenía que investigar, nunca resolvió nada", comenzó el jefe comunal destituido en 2006 en una cadena de tuits, haciendo referencia al atentado en la AMIA.

"Se dedicó a gastar los 34 millones de presupuesto que tenía en viajar con modelos al Caribe. Tenía cuentas secretas en Nueva York y bienes raíces no declarados en el Uruguay", siguió.

Todo se dio en días en los que se realizaron distintas marchas y homenajes pidiendo justicia por el fiscal que apareció muerto en su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015.

Cheee,Nisman no fue un héroe, no jodan.

De lo que tenia que investigar, nunca resolvió nada.

Se dedicó a gastar los 34 millones de presupuesto que tenía en viajar con modelos al Caribe.

Tenia cuentas secretas en Nueva York y bienes raices no declarados en el Uruguay