Rally Dakar: Orly Terranova alcanzó nuevamente el podio en Autos

El mendocino Orlando Terranova (Mini) fue el abanderado nacional destacado de la jornada en el Rally Dakar 2020 de Arabia Saudita, luego de situarse en el podio de los Autos en la octava etapa de la exigente prueba.

Orly completó los 477 km de especial, desarrollados de principio a fin en Wadi Al Dawasir, en el 3° puesto, a 06' 19'' del francés Mathieu Serradori (Buggy), dominador del recorrido sobre el español Fernando Alonso (Toyota), segundo a 04' 04''.

A pesar del retraso de hoy, el español Carlos Sainz (Mini), 15° en la etapa de hoy, continúa liderando la clasificación general. Terranova, por su parte, marcha 5°, a 43' 02'' del piloto madrileño.

En UTV, el chileno Francisco López (Can Am) arribó 2° en la octava etapa, a 22'' del brasileño Reinaldo Varela (Can Am); resultado que lo mantiene 2° en la general, a 15' 40'' del estadounidense Casey Currie (Can Am).

Por último, en Camiones, el ruso Andrey Karginov (Kamaz) volvió a dominar la actividad, por lo que continúa firme en lo más alto de la general, con una diferencia de 27' 06'' sobre su compatriota Anton Shibalov (Kamaz).

Vale remarcar que en dicha ocasión, por decisión de la Dirección de Carrera, no fueron de la partida las Motos y los Cuatriciclos, como consecuencia del fallecimiento del portugués Paulo Goncalvez en la víspera.

En Motos, la referencia nacional es Luciano Benavides (KTM), quien marcha 7° en la general a 38' del estadounidense Ricky Bravec (Honda); dos puestos por delante de Franco Caimi (Yamaha), 9° a más de una hora. Kevin Benavides (Honda), por su parte, ocupa el 26° lugar.

En Quads, en tanto, el mejor continúa siendo el chileno Ignacio Casale (Yamaha), líder de la general con una ventaja de 36' sobre el francés Simon Vitse. El argentino Manuel Andujar (Yamaha) se mantiene 4°, a 40' 25'' del trasandino.

La novena etapa de la prueba a disputarse mañana, se iniciará en Wadi Al Dawasir y finalizará en Haradh. Los pilotos deberán completar un total de 410 km de especial y más de 400 km de enlace.