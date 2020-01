Libros 2020: si todavía no tenés el tuyo, estos son los más vendidos del verano

Federico Moreno/ fmoreno@lanueva.com

Sumado a que la venta de libros es un rubro que, según sus propios comerciantes, ha mantenido un buen volumen aun en tiempos de crisis, la llegada del verano y las vacaciones siempre significa un plus para el sector.

Porque son un regalo infalible para las Fiestas, y porque todavía son muchos los que ante unas semanas de tiempo libre aprovechan para leer, el fenómeno de tinta y papel lejos está de perder terreno ante las nuevas tecnologías y es por eso que “La Nueva.” quiso saber qué es lo que más leen los bahienses este verano.

Rolón es una fija

El psicólogo y escritor de 59 años, Gabriel Rolón, es un éxito cada vez que publica un libro. Por eso su editorial lo considera un caballito de batalla para irrumpir en el mercado ante cada llegada de un nuevo diciembre.

“Hablando de los más vendidos, encabeza lo último de Gabriel Rolón, El precio de la pasión. Rolón vende mucho siempre, en cualquier estación del año. También se está vendiendo mucho el autor español Javier Cercas (Terra Alta), premio Planeta 2019”, explicó Benjamín, vendedor de la librería Don Quijote.

En cuanto a temáticas que fueron furor el verano pasado y aún se mantienen, el joven dijo que tanto el feminismo como la poesía de autores y lectores jóvenes sigue en auge.

Sobre el fenómeno youtubers, que el año pasado figuraban entre los más vendidos contando sus vidas o enseñando a editar videos, explicó que la novedad de este año es que “ahora escriben ficción y les está yendo muy bien. The crazy Haacks es un claro ejemplo de eso, hay youtubers argentinos, chilenos, mexicanos, españoles que están escribiendo literatura y les va muy bien. Tienen la ventaja de que el público de chicos y adolescentes ya los conoce de las redes sociales, y eso es algo que influye mucho a la hora de competir con otro autor que no tiene esas raíces”.

Continuando con opciones que escogen los adolescentes, manifestó que “los cómics se están vendiendo mucho, tanto de Marvel como de DC, pero principalmente el manga, que es el cómic japonés. En Bahía hay muchos lectores y se nota”.

Entre otros autores de diversas categorías que están teniendo éxito en ventas esta temporada, el joven mencionó a la chilena Isabel Allende (Largo pétalo de mar), al doctor Daniel López Rosetti (Equilibrio) y a Robert Kiyosaki, “que escribe sobre autoayuda financiera, una temática muy consultada por hombres jóvenes”.

Mención aparte para Eduardo Sacheri, con Lo mucho que te amé, y Viviana Rivero, con El alma de las flores, que están acostumbrados a publicar éxitos y este año no ha sido la excepción.

Educación emocional

Tanto Benjamín de Don Quijote, como Carlos, vendedor de librería Henry, destacaron algo que está sucediendo hace un par de años en materia infantil. “La literatura infantil está a full, es un mundo aparte. Hay un desarrollo muy grande hace unos años en lo relacionado a las emociones de los chicos, algo que antes no existía, no se salía del cuento del gatito, del osito. Ahora se apunta a enseñarles desde que son muy chicos a compartir, a que sepan reconocer sus emociones, manifestarlas, tener empatía, no golpear a los compañeros, etcétera”, comentó Carlos.

“En paralelo no deja de haber libros clásicos que ahora se publican con dibujos o ediciones especiales, al punto de que se los llama libros objeto y que no solo se los llevan los más chicos, sino también los grandes que los quieren atesorar”, agregó.

Sobre la temática de educar a los más pequeños, Benjamín explicó que “si bien el libro más emblemático es El monstruo de colores, hoy ya existen muchos títulos más. Lo llevan los padres para sus hijos, pero también muchas maestras jardineras, que son las que se los recomiendan”.

Los del verano

Hay un libro que no falta en ningún verano y que difícilmente se vea en los estantes principales fuera de las vacaciones: el de los Récord Guinness, ese que cada año recopila marcas insólitas y curiosidades como pueden ser el gol más rápido, el vaso de cerveza más grande o la mujer con las uñas más largas del mundo. Hay otra temática cuyo fuerte se da en esta época, pero que este año sufrió una baja sensible: el horóscopo, que por una cuestión de edad, perdió a Horangel, el referente de las últimas décadas en nuestro país. “Nos avisó la editorial que Horangel no publica más, ahora la posta la tomaron Ludovica Squirru y Jimena La Torre”, acotó Carlos.

El truco es reinventarse

Matías, vendedor de librería Yenny, coincidió con sus colegas en sostener que Gabriel Rolón y Viviana Rivero son los dos que más ejemplares están vendiendo este verano, a lo que agregó que el caso de Rivero responde en realidad a “tres autoras argentinas, la propia Rivero, Florencia Bonelli –ambas cordobesas- y Gloria Casañas”.

Del plano internacional destacó al español Arturo Pérez Reverte, con su obra Sabotaje, y al norteamericano John Grisham, abogado con más de 30 libros en novelas de esa temática, muchas de ellas best sellers.

Sobre clásicos modernos, Matías no dudó en destacar a Harry Potter, con sus siete libros, los que cada año salen con alguna reedición novedosa o bien vienen acompañados por merchandising atractivo para sus fans. “Hacen un libro del color de cada una de las casas Hogwarts, te venden la bufanda, la varita mágica, siempre salen con algo nuevo y tienen mucho éxito”.

Papel pantalla papel

El nuevo enigma de “el huevo o la gallina” parece que se da con el disparador del éxito de una historia,. ¿Es la versión literaria la que atrapa y la hace super conocida? ¿Esto sucede una vez que llega a la pantalla chica o a la grande? ¿O bien conviven y se retroalimentan?

“El cuento de la criada fue publicado como libro en 1985 por Margaret Atwood, no fue un gran éxito, pero en 2017 hicieron la serie de televisión y catapultó las ventas del libro, logrando que la autora, más de 30 años después de la obra, hiciera una secuela”, comentó Benjamín.

Lo mismo –-enumeraron los vendedores-- pasa con muchas historias, como pueden ser Chérnobil, El señor de los anillos, Juego de tronos o Stranger Things, entre otros. Se potencian, se retroalimentan y, claro está, es un juego en el que ganan todas las partes.

Al respecto, Matías, de Yenny, agregó que los estrenos en el cine de Frozen II y Star Wars – Episodio IX generaron un bum también en las librerías, en el caso de esta última en forma de cómics y hasta de una enciclopedia.

Cuánto cuestan

Excepciones aparte, el grueso de los libros más vendidos, que pueden ser novelas, biografías (Cristina Fernández, Marcelo Gallardo, Indio Solari), investigaciones o ensayos literarios, ronda entre los 600 y los 1.200 pesos, a lo que Carlos de Henry Libros explica: “El libro tiene un precio estándar en todo el país, todo aquel que abre una librería firma un acuerdo para no cobrar ni de más ni de menos, por lo que los precios los deciden las editoriales. Los más caros, o que más subieron, puede deberse a que son editoriales extranjeras, españolas en su mayoría, cuyos libros están atados al valor del dólar”.

“La temporada viene bien por suerte, la gente en esta época viene con tiempo, distendida, desde la zona e incluso gente de paso que viene del norte y el sur del país”, analizaron.