El duro momento de Vettel: la FIA lo sancionó y está por perderse una competencia

El presente deportivo del alemán Sebastian Vettel atraviesa su peor momento desde que el Teutón desembarcó en la máxima a mediados de 2007, para reemplazar al polaco Robert Kubica en BMW Sauber.

Los buenos desempeños de su compañero de escuadra en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc, vencedor de las últimas dos competencias, parecen haber despertado cierto nerviosismo en el cuatro veces campeón.

Ello tal vez explique el grosero error cometido ayer en Monza (Italia), donde se despistó solo en la chicana de la variante N°6, causando una absurda colisión con el canadiende Lance Stroll, que le valió un pase y siga por boxes.

Absolute joy for Charles Leclerc on Sunday - but a very different day for his team mate...#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/sXevZVqnSs