Torneo Provincial: Alejandro Delorte debutó con gol en Atlético Macachín

Con un gol de penal de Alejandro Delorte, Atlético Macachín igualó de local ante Villa Mengelle de Jacinto Aráuz 1 a 1, en el marco de la primera fecha del Torneo Provincial de La Pampa.

El cotejo correspondió a la Zona C y el ex Olimpo y Pacífico de Cabildo facturó de penal a los 39 minutos.

En Macachín también fue titular el mediocampista Maximiliano Cantoni (ex Villa Mitre).

Por su parte, en Villa --que no tuvo a Mauro Olivi por lesión-- estuvieron desde el inicio Blas Valcarcel (ex Liniers) y Hernán Alecha (ex Olimpo).

En el otro cotejo del grupo, Racing de Castex superó en casa a All Boys de Trenel 1 a 0, con gol de Alejo Aman.

En tanto, el clásico de Guatraché quedó en tablas. Huracán y Pampero empataron 2 a 2, donde el Globo levantó un partido que parecía perdido.

Foto: www.elvestuarioweb.com

En el encuentro por la Zona D, la Estrella ganaba con tantos de Nicolás Kirof --de penal-- y Brian Ramírez, pero el conjunto albirrojo lo empardó con conquistas de Lautaro Díaz.

En Pampero fue titular Leonel Ferrada (ex Pacífico BB) y en Huracán estuvieron Franco Barragán (ex Villa Mitre y Bella Vista, entre otros) y Lisandro Fernández (ex Bella Vista).

Además, Independiente de General Pico superó como visitante a Cultural Integral de Colonia Barón 2 a 0, con goles de José Ortellado.

En la Zona B, Costa Brava de General Pico empató como visitante ante Sportivo Realicó 1 a 1.

Esteban Gutiérrez puso en ventaja a Costa, que tuvo entre los titulares a Manuel Alvarez López (ex Libertad), Franco Sangronis (ex Bella Vista) y Nicolás Ovando (ex Rosario), mientras que Nicolás Katz integró el banco de relevos. Para el local facturó Miguel Rosón, de penal.

Por su parte, Independiente de Jacinto Aráuz (con el lurense Facundo Germani --ex Tiro Federal) perdió de local ante All Boys de Santa Rosa 2 a 1.

Foto: Carina Boscardín.

Otros marcadores. Zona A: Belgrano Santa Rosa 0, Deportivo Winifreda 0 y Ferro de General Pico 2, Estudiantil de Eduardo Castex 2.

Zona E: Alvear FC 2, Ferro de Alvear 0 y Independiente de Doblas 3, Deportivo Rivera 1 (jugó Juan Colazo, ex Olimpo).