El Nacional cumple 100 años: “Creemos que podemos crecer mucho más”, dijo su presidente

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com y Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa)

Cambió de nombres, mutó, se mudó, creció, vivió momentos de gloria, pasó tormentas y, lo más valioso: fue, es y será refugio de miles de sueños e ilusiones.

Con todo eso y mucho más a cuestas, el club El Nacional cumplirá el miércoles próximo 100 años y eso siempre es motivo de orgullo.

“Cumplir años no es un mérito, el tema es cómo. En lo personal, que me toque ser presidente en este momento es algo que lo vivo con emoción y orgullo. Pero como comisión directiva significa una satisfacción”, señaló el actual presidente Mariano Arzuaga.

Para generaciones enteras de bahienses hablar de El Nacional es transportarse a un lugar específico de la ciudad: a La Quinta, ubicada en 14 de Julio 3250. Un sector de Bahía que está vinculado directamente con el celeste y que fue el sueño de un grupo de dirigentes visionaros que cambiaron la historia del club.

“Revisando nuestra historia, se cumplieron 51 años de la compra del predio de 14 de Julio. Soy un admirador de los dirigentes con visiones particulares sobre lo macro. Leo y releo esa conferencia de prensa que hizo Delfo Ciccioli en 1968, y que cubrió “La Nueva Provincia” (31 de agosto), y él dijo que había llegado el momento de ampliar la estructura para darle cabida y contención a las familias de los deportistas”, destacó Arzuaga, quien atraviesa su quinto mandato en el club.

“En ese momento -agregó-, si bien existía el barrio Patagonia, para llegar al club El Nacional había que tomar la Costera Criolla (risas). Y esta gente estaba viendo otra cosa. Si vos ves la foto del club hoy, es lo que ellos estaban proyectando 51 años atrás. ¿Estaremos a la altura de lo imaginado? Eso me pregunto”, se sinceró.

El emblemático predio cuenta con 12 hectáreas, en las que cobija siete disciplinas: básquetbol, sóftbol, rugby, tenis, patín, gimnasia y hockey.

“El pico del club fue con dos mil socios, hace aproximadamente diez años. Este año arrancamos con 1.800 y ahora rondaremos los 1.650. Indudablemente es algo que tiene que ver con los vientos económicos y con el momento en que la cuota de un chico no afecta a la economía familiar. Tenemos un montón de socios de la zona y otros que han nacido y crecido en barrios que nos rodean, que son más de 14. Creemos que podemos crecer mucho más”, visualizó Mariano.

Hitos y marcas

Como toda entidad centenaria, El Nacional colecciona momentos deportivos que marcaron su historia para siempre.

“La década del '80 fue el furor del básquet, con la llegada de los americanos (Steven Criss y Kurt Ekberg). Fue el deporte que hizo visible el celeste de nuestro club por todos lados”, entendió.

Luego de un paso por la Liga B, en 1985 y 1986, el buen presente a nivel local a comienzos del nuevo milenio, llevó al celeste a incursionar en el básquetbol profesional.

Comenzando por el Provincial de Clubes, dando el salto al Torneo Nacional de Ascenso (TNA) en 2003 y, luego, ascendiendo a la Liga Nacional (en asociación con Monte Hermoso), en 2007, entre sus logros más significativos.

En Venado Tuerto, el plantel celebra el ascenso a la Liga Nacional en 2007.

El hockey es otro deporte que dejó su marca para siempre, no sólo en el club sino en la ciudad y la región.

En 2009, el celeste cumplió su sueño y concretó la primera cancha de césped sintético de un club de la Asociación Bahiense de Hockey. Un antes y un después...

“Cuando tomamos la decisión de hacer la cancha de hockey, pusimos a todo el club detrás de ese proyecto. En la inauguración, que fue en agosto de 2009, pasamos a 300 chicas a fines de 2010”, recordó el presidente.

“Las fortalezas más grandes que tiene el club es que los siete deportes se autogestionan, traccionan, empujan, colaboran. Y la lucha permanente es para que todos colaboren con los espacios comunes. Además del trabajo de todos los empleados del club, que con los recursos que vamos teniendo se las arreglan para mantener las instalaciones en condiciones, liderados por Daniel Di Chiara (gerente) desde hace 23 años”, señaló Arzuaga.

Desde el centro, Bossia (autor de 2 goles en la final) celebra el título en el Campeonato B2 de Clubes.

En el último año, la llegada del patín a la institución, con el equipo de precisión Roller Dreams (con suceso internacional), significó otro momento importante.

“Ese fue el último gran salto. No solo por la cantidad, sino porque hemos tenido la suerte de recibir un equipo exitoso en lo deportivo, que se pone objetivos tan altos que le da a los otros deportes la oportunidad de aprender de esa disciplina la tarea para encarar cosas de calidad. Con el patín descubrí un mundo que me tiene fascinado, involucra a la familia como pocos deportes lo hacen”, explicó Mariano.

¿Por qué no hay más disciplinas?

“Mientras haya espacio, le vamos a dar lugar a cualquier loco nuestro que venga con una idea. No son caprichosos los deportes que están dentro del club. No hay voley porque no tenemos al loco del voley en el club, por citar un ejemplo”, aclaró.

“Si mañana uno de los nuestros viene con una idea, la quiere desarrollar y lo único que tenemos que hacer esa ayudarlo, ahí estaremos. Pero es muy difícil que en un club se quiera sembrar un deporte de manera artificial, sin tener un referente como fue Tuto (Ilzarbe) en hockey o es Mauricio Cáceres en sóftbol”, enfatizó Arzuaga quien, en su caso, llegó al club de la mano del rugby.

El rugby vivió un 2015 soñado: campeón local y del Pampeano "B", como en la imagen, en cancha de Universitario.

La sede y el futuro

Pese a que se encuentra a la venta hace una década, El Nacional aún atesora su sede de Chiclana 673.

“La sede está siendo acondicionada, a partir de un grupo de históricos del club, que se fueron arrimando por iniciativa de Luis Merlini. Eso movió un montón de fibras emotivas de gente que pasó por el club. Está quedando muy linda y eso me entusiasma mucho, porque atrás de eso alguien más se va a sumar. La verdad es que está a la venta porque lo que necesitamos es terminar una serie de obras en la quinta, que los socios deberían estar disfrutando. Por ejemplo, duplicar el espacio cubierto para el básquet, un estacionamiento en condiciones o devolverle al tenis las dos canchas cubiertas”, detalló.

Debido a la crisis económica que atraviesa el país y de la que los clubes no están ajenos, sino todo lo contrario, El Nacional decidió no realizar una fiesta formal con una onerosa tarjeta, sino llevar a cabo algo más informal. La idea es aprovechar su hermoso predio y el clima estival en diciembre, para cerrar el año centenario con shows, sector de comidas y demás.

“Es un momento delicado del país y se trabaja en cuanto a la contención, aunque no alcanza. Incorporamos un sistema digital de administración desde donde tratamos de estar muy cerca del socio y de la familia. Nos interesa saber por qué un chico no está viniendo, por qué no está pudiendo pagar la cuota... Pero muchas veces, cuando detectaste el problema es tarde, porque el chico o la chica ya tomó la decisión. Ninguna razón económica tiene que hacer que un chico quede afuera del deporte de nuestro club. Les exigimos a los entrenadores que estén con las antenas paradas para detectar estos casos”, contó Arzuaga.

Los 100 años pasarán, serán celebrados como corresponde y El Nacional seguirá siendo la segunda (y a veces la primera) casa de miles de personas por muchos años más. Por eso, siempre hay que mirar a futuro.

“Estamos heridos en un ala con el tema de las tarifas, pero cuando pase tenemos definido el rumbo... Los proyectos están y el club siempre ha sido muy sano en su economía. Cuando pase la tormenta, el club va a volver a tomar impulso”, entendió Arzuaga.

Comisión Directiva

-Presidente: Mariano Arzuaga; Vicepresidente: Gustavo Iraola; Secretario: Daniel Alguacil; Tesorero: Mauricio Caceres; Vocales Titulares: Jorge Longoni, Marcelo Zabaloy, Rafael Carruthers, Jorge Abitante; Vocales Suplentes: Gerardo Salas, Carlos Negro, Luis Merlini; Revisor de Cuentas titulares: Néstor Ortiz, Cecilio Beder, Mariano Marsili; Revisor de Cuentas Suplente: Juan Ruiz.

-Referentes

Básquetbol: Juan Andrés García; Rugby: Martín Petersen; Hockey: Eduardo Germain; Sóftbol: Mauricio Cáceres; Tenis: Diego Couselo; Gimnasia Artística: Silvana Tunessi y Patin Artístico: Patricia Gregorio.

-Los cambios

El Club El Nacional fue fundado el 11 de septiembre de 1919 con el nombre “Nacional”. Luego mutó a “Club América” en 1937, hasta que en 1954 tomó el nombre actual y defenitivo.

-Momento histórico

“El Club El Nacional entiende que ha llegado el momento de modificar las viejas estructuras que rigen como norma alas instituciones, para adeuarse a las necesidades que implica su función como entidad social, alcanzando para ello los medios que permitan acoger integramente en su seno a toda la familia”. Con esas palabras el presidente Delfo Ciccioli inició la conferencia de prensa ofrecida en dependencias de la ex quinta Morresi (ubicada en la ruta 3, en el kilómetro 683) en la que se anunció la puesta en marcha de un proyecto para convertir al lugar en el parque Social y Deportivo. De la conferencia también participaron el vicepresidente Pascual Fidis y el ingeniero Rubén Achilli, asesor técnico de la entidad. “El enorme esfuerzo que nos demanda esta obra, lo afrontamos con optimismo y confianza, porque sabemos que su realización ofrecerá a Bahía Blanca la más moderna concepción de lo que, entendemos, debe ser hoy una entidad social y deportiva”, cerró Ciccioli en agosto de 1968. Un visionario...

-Marca registrada

“La Copa Patagonia nos dio mucho pestrigio y nos posibilitó relacionarnos mucho entre nosotros. Sabíamos que podía ser algo ideal para ensamblar los deportes”, señaló Arzuaga en relación a la Copa Patagonia, un símbolo de club hace años y que en 2020 vivirá su 11ª edición.