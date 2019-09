Reclama desde hace 6 años: quiere ser colectivera y no la contratan

María Cecilia Bravo quiere ser colectivera y no se resigna: desde hace 6 años reclama por un puesto de trabajo en alguna de las empresas del rubro, aunque por el momento no ha sido tenido en cuenta.

"En Bahía hay 484 choferes y son todos hombres: las mujeres nunca hemos tenido lugar", asegura al mismo tiempo que reconoce haber manejado colectivos de doble piso a nivel nacional e internacional.

Tiene carnet habilitante y una vocación que no conoce límites.

"Se que lo voy a lograr a pesar de todo. No me resigno a poder trabajar de lo que más me gusta", dijo.

Hoy, Cecilia Bravo se presentó en el Concejo Deliberante para hacer uso de la Banca 25 y ante los 24 concejales pidió soluciones.

También que se avance en un proyecto de ordenanza que pretende crear un registro de interesadas en manejar colectivos.

"Hay un hermetismo total en el tema y nunca me dijeron nada, ni siquiera he podido concretar una entrevista", agregó

Bravo se presentó en el legislativo junto a un grupo de abogados que inició acciones legales para conseguirle un trabajo.

"Hasta el momento ha sido una actividad exclusiva para hombres pero no me voy a dar por vencida", afirmó.