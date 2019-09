Convocatorias para IxD

El Instituto Cultural, a través de la Subsecretaría de Educación, llama a convocatoria abierta para la selección de 2 facilitadores para el Centro Infinito por Descubrir, ubicado en calle Fitz Roy 682 de la ciudad de Bahía Blanca.

Un profesional para el Labortaorio de Fabricación digital y robótica y un profesional para el Laboratorio de Multimedia.

"Infinito por Descubrir” es un proyecto educativo impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación a través de Educar S.E., y desarrollado por el Municipio de Bahía Blanca, destinado a todos los niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años de edad.

Se trata de la creación de espacios de fomento a la innovación, las nuevas tecnologías y el emprendedurismo para el aprendizaje de habilidades blandas que complementen la educación formal.

La propuesta formativa se basa en experiencias que combinan disciplinas como robótica, programación, música, ciencia, arte y biotecnología, con magia, pasión y amigos, en un entorno de aprendizaje donde la curiosidad es la protagonista para promover el encuentro y recreación, lo que genera en los chicos pasión por aprender de manera

natural.

Convocatoria 1:

LABORATORIO DE FABRICACIÓN: Fabricación digital y Robótica

Graduado de Diseño industrial, Diseño de indumentaria, Ingeniería Mecánica o Ingeniería Electrónica, Tecnicaturas Electromecánicas o afines, escenografía, escultura y diferentes formas de arte abordadas con enfoque tecnológico.

Experiencia en investigación y desarrollo de proyectos que involucren la disciplina. Como asi tambíen en programación de microcrontroladores (arduinos, raspberry pi ,etc).

Experiencia docente y/o en educación no formal.

Convocatoria 2:

LABORATORIO MULTIMEDIA:

Graduado de carreras universitarias y/o terciarias afines al diseño multimedial, diseño gráfico, desarrolladores de videojuegos, informática, ciencias de la comunicación o realizadores audiovisuales.

Experiencia en la utilización de equipamientos tecnológicos y diferentes tecnologías, manejo de software de diseño (paquete adobe), programación de videojuegos (construct, unity) y entornos de programación web en algún lenguaje (JAVA, HTML, C++, PHP, etc.).

Experiencia docente y/o en educación no formal.

Bases del concurso y cobertura 2019:

La cobertura del cargo será a partir del mes de Noviembre, con una carga horaria semanal de 40 horas reloj, de martes a sábado en el centro Infinito por Descubrir, sito en calle Fitz Roy 682 de nuestra ciudad.

Se requerirá a los aspirantes amplia disponibilidad.

Los aspirantes deberán presentar su currículum vitae antes del 14/09/2019 en las oficinas de Subsecretaría de Educación del Municipio de Bahía Blanca (Blandengues 152).

Para inscribirse deberán completar el formulario con datos personales y de contacto.

En caso de ser preseleccionado, se realizará una primera entrevista con el equipo de coordinación del Centro y referentes de la Subsecretaría de Educación, y una segunda entrevista con el equipo de RRHH de EDUCAR S.E.

En caso de ser seleccionado, el facilitador deberá presentar la acreditación de inscripción a AFIP y de proveedor del Municipio de Bahía Blanca.