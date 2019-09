Video: Diego Maradona habló sobre su posible llegada a Gimnasia LP

El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, publicó hoy un video de Diego donde hablan de su posible llegada a Gimnasia y Esgrima La Plata como entrenador.

Desde hace unos días, el rumor de Maradona como posible sucesor de Hernán Darío Ortiz creció y hubo varios idas y vueltas.

"Estoy operado hace poco. Yo estuve en contacto con la gente de Gimnasia, pero ahora yo no hablé con nadie. Pero que me haya puesto otra vez por mis logros (lejanos) o por ahí son maradoneanos, es una cosa muy tierna que me llena el corazón", dijo Diego.

Luego, Maradona mostró que está recuperado de la operación de rodilla y se animó a un "¿Estoy para dirigir o no?" y le mandó un saludo a la gente de Gimnasia.

¿Llegará al Lobo?