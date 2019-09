Encuentran ahorcado al supuesto ladrón de autos que no sabía manejar

Un joven de 23 años que era sospechoso de robar 2 autos y una moto apareció ayer muerto en su casa de Punta Alta.

Se trata de Leonardo David Encina, a quien encontraron ahorcado en una de las dependencias de la casa, en Mendoza al 200.

Trabajó en el lugar personal de la Estación Comunal y de la Policía Científica y tomó intervención la UFIJ Nº 12 del Departamento Judicial de Bahía Blanca. Creen que se suicidó (¡Si necesitás ayuda con este tema, llamá al 107!).

A Encina lo acusaban de haberse llevado un auto Volkswagen Golf de la puerta de un supermercado y después dejarlo encajado en un médano.

También lo detuvieron acusado de robar un Renault 12 y chocarlo contra un poste a la vuelta de la esquina.

Además, estaba sospechado de llevarse caminando una moto que no era suya, en pleno centro puntaltense.

"No me gusta caminar, por eso robo autos que tengan la llave puesta", le había dicho a un policía cuando lo detuvieron. También dijo que no sabía manejar.