Los petroleros reclamaron por sus derechos en las oficinas de Anses Bahía Blanca

Todo esto es una cuestión política. Alguien tiene que poner una firma y no lo hace; no se porqué causa o razón. Van dilatando, piden una certificación, luego un documento, luego otra carta y así estamos. Hace más de un año que no cobramos. Desde agosto del año pasado hay más de 35 personas que aguardan por una jubilación que se contempló para que saliera en 6 o 7 meses y nunca salió".

Humberto Melchior es unas de las personas afiliadas al Sindicato del Petrolero, Gas y Biocombustibles de nuestra ciudad que se manifestaron en las oficinas de ANSES, debido a lo que entienden trabas burocráticas injustificadas para darle curso a las solicitudes de jubilación de 36 trabajadores locales del sector.

Junto a sus familiares, y con el acompañamiento del gremio, los afectados se reunieron en la sede de Colón 279 para exigir una respuesta a trámites que se iniciaron hace más de un año.

“Al presentar los papeles en ANSES podés tener la obra social de PAMI, pero el compromiso con PAMI fue por un año. Vencido ese plazo nos quedamos sin obra social . A esta edad siempre tenés algún problema de salud y los medicamentos se han ido por las nubes; no podemos estar sin obra social. El gremio, con el secretario general a la cabeza (Gabriel Matarazzo), se portó muy bien y nos acompaña en todo momento. Han hablado a nivel nacional, con gente de ANSES en Buenos Aires, pero no hay resolución, nadie destraba esta situación", contó Melchior.

"Están los años de aporte y la edad que corresponde a cada persona involucrada. La traba es que no hay plata en ANSES para pagar la jubilación. La vaciaron para pagar otras cosas y ahora nosotros pagamos la consecuencias. Seguiremos reclamando de manera progresiva. Veremos lo que decide nuestro Sindicato, pero no dejaremos de reclamar por nuestros derechos", sintetizó.

Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petrolero, Gas y Biocombustibles.

Respaldo gremial

La mayoría de esas 36 solicitudes se iniciaron a mediados de 2018 para destrabar el conflicto en la refinería Elicabe, que en ese momento analizaba el posible cierre.

"Ante la amenaza de cierre, y con la intervención del Estado, varios trabajadores se adhirieron al retiro voluntario para descomprimir la situación. Eso permitió que la planta se mantuviera activa. Se sabía que esas personas, en condiciones normales, estaban en su derecho de solicitar la jubilación. El Estado se comprometió a acompañar ese proceso, agilizando los plazos. No sólo no lo hizo, sino que los entorpeció”, expresó, por su parte, Gabriel Matarazzo, quien acompañó a los trabajadores y entregó un petitorio en la delegación Bahía Blanca de ANSES.

“Ponen en duda lo actuado por sus propios verificadores. Porque ellos mismos nos dieron el visto bueno. Entonces, entendemos que hay una decisión política de no jubilarnos, que es totalmente arbitraria”, contó Matarazzo.

“Todos estas trabas empezaron a partir de que el área dejó de pertenecer al Ministerio de Trabajo y en coincidencia con el acuerdo con Fondo Monetario Internacional”, puntualizó.

La versión de otras personas afectadas

"Cumplí con mi parte trabajando 30 años, pero una decisión me deja en la calle. No tengo laburo, quiero mi jubilación. Arranqué en 1980 y si tenía que seguir lo hacía, pero falta trabajo para los jóvenes y decidimos apoyarlos a ellos", dijo Gustavo Di Llulo.

"Fue gente del ANSES, de acá de Bahía, a decirnos que en 5 o 6 meses estábamos jubilados. Y no pasó. Hoy somos 36 personas afectadas; no sabemos cuándo se termina. Tengo 55 años y los años de aporte que me pidieron", señaló Antonio Pauducco.