Gimnasia va a la carga por Diego: "No recibí ni rechacé ninguna propuesta", sostuvo Maradona

La dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata, con el presidente Gabriel Pellegrino a la cabeza, insiste con la posibilidad de convencer a Diego Maradona para que se haga cargo del primer equipo y buscará definir hoy mismo su contratación.

Desde el club del Bosque platense le informaron a Télam que Pellegrino mantendrá una reunión con el entorno de Maradona y que es el principal candidato a entrenador de la directiva “tripera”.

Pellegrino, según la información, se reunirá esta tarde con Matías Morla, abogado de Maradona, y con el representante Christian Bragarnik. Y no se descarta la presencia del propio Diego.

En el mismo sentido, Maradona publicó hace minutos en su cuenta de Instagram: “Quiero aclararles que yo no recibí ni rechacé ninguna propuesta de equipos argentinos como andan diciendo. No tuve contacto oficial con ningún club. Estoy bien de salud y por supuesto que sería un honor para mì dirigir en mi país. Siempre me gustaron los desafíos…”.

En el "Lobo" platense consideran que el club -que está último en la tabla de los promedios y en la del actual torneo de la Superliga- vive horas decisivas para su futuro, ya que la posibilidad de que el nuevo DT sea Maradona se reactivó, con las expectativas que eso conlleva.