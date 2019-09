¿De vuelta a los años 80? Para los analistas, no se puede descartar el riesgo de la híper

Francisco Rinaldi

frinaldi@lanueva.com

En la película Volver al futuro, Marty Mc Fly sube a su automóvil DeLorean para retomar su vida habitual en los años 80, tras un complicado viaje en el tiempo para salvar su propia existencia y la de su familia. No pocos se preguntan por estos días si la economía no retrocederá -al igual que le sucedió al personaje interpretado por Michael J. Fox- 30 años para reencontrarse con un viejo fantasma: el de la hiperinflación.

Un poco de historia: corría julio de 1989 cuando Raúl Alfonsín, en medio de un caos económico y social, corolario de una inflación promedio anual del 3.079%, cedía por adelantado la presidencia a Carlos Menem, el riojano que había derrotado al radical Eduardo Angeloz en las elecciones realizadas el 14 de mayo de ese mismo año.

Los estragos de la inflación durante la etapa alfonsinista, que sus antecesores tampoco había conseguido derrotar, dejaron una pérdida de valor de la moneda de tal magnitud que durante este período se realizaron dos cambios de símbolo monetario: en 1983 se reemplazó el Peso Ley por el Peso Argentino, y, en 1985, éste fue sustituido por el Austral.

Con Menem ya en el poder, los primeros años tampoco fueron exitosos en materia antiinflacionaria.

El plan Bunge & Born, bautizado de esta forma porque la cúpula económica estaba conformada por ejecutivos de esa compañía, tuvo un escaso éxito inicial, marcado por una inflación del 7% entre julio y noviembre de 1989, pero que se desbocó nuevamente, hasta que -Plan de Convertibilidad mediante- se logró la tan ansiada estabilidad.

Suficiente como para que Menem fuese reelecto en 1995.

Con la sombra de aquellos antecedentes proyectada sobre la crisis actual cabe preguntase si el país puede volver a un escenario como el de 1989. Una especie de remake criolla de la saga Volver al futuro, pero en clave económica y sin la certeza de un final feliz.

Diego Giacomini, economista jefe de Economía & Regiones, cree que si, que es posible.

“La nueva política monetaria del BCRA aumenta la probabilidad de hiper inflación y también la aproxima más en el tiempo. ¿Por qué? Porque, por un lado, seguirá perdiendo reservas y achicando el activo”, remarca.

“Por el otro, seguirá haciendo crecer el pasivo, pero ya no sólo vía aumento en LELIQs y Pases, sino ahora también emitiendo base monetaria, o sea; la nueva política del BCRA hace crecer los pasivos más que antes”.

“En pocas palabras, la nueva política del BCRA quebrará el balance más y a mayor velocidad; ergo, la promesa certera de más devaluación y más inflación a futuro gana envergadura. Esta dinámica llevará seguramente a que el BCRA no tenga otra que endurecer el Cepo cada vez más, ya que intentará contrarrestar el mayor crecimiento de los pasivos con menor pérdida de reservas y achicamiento del activo”.

Pero para el veterano economista Víctor Beker, de la Universidad de Belgrano, hay diferencias.

“La principal diferencia tiene que ver con el nivel de reservas del Banco Central, por aquel entonces, las arcas estaban vacías, hoy, existe un stock que permitiría evitar una estampida de los precios a través del salto del dólar, sin embargo, la situación social está mucho más deteriorada que por aquellos tiempos, de forma que las demandas pueden reavivar pedidos de subas salariales, que, a través de la puja distributiva, provoquen efectos inflacionarios difíciles de parar”, dice Beker quien, pese a matizarla, no descarta la posibilidad de una híper.

¿Evitable?

Los lectores de más de 35 seguro recuerdan que el derrotero de Marty Mc Fly incluyó una serie de acciones para salvar lo que podría haber sido, literalmente, el fin de su existencia.

Tuvo que enfrentar al bravucón Biff Tannen para forzar que sus padres se conocieran y, de esta forma, permitir su propio nacimiento.

En síntesis, el problema era evitable. ¿Es evitable una híper? Para Giacomini, eso dependerá de la política del BCRA.

“La inflación es producto que el BCRA convalida monetariamente la caída de la demanda de dinero (N de R: la cantidad de dinero local, en nuestro caso, pesos argentinos, que la gente desea mantener en su poder) y, consecuentemente, alimenta la caída del poder adquisitivo del dinero y la inflación (N de R: si la gente quiere menos pesos, compra dólares o bienes, siendo la inflación el resultado de este proceso)”.

“Por el contrario, si el BCRA absorbiera inmediatamente el sobrante de dinero, no habría convalidación monetaria, no se deterioraría el poder adquisitivo del peso y no habría inflación”, asevera el economista.

Pero parece que, hasta hoy, la entidad que encabeza Guido Sandleris viene haciendo todo lo contrario a controlar el dinero que sobra. Lejos de hacer eso, lo expande a través del abandono del esquema de crecimiento cero de la base monetaria.

“Claramente, las reglas de política monetaria del BCRA van contra la mayoría de las recomendaciones de la teoría económica, de ahí surge que sus resultados sean malos en materia de estabilización macro e inflación”, señala.

Pero según Beker, la reacción del Central es insuficiente. “La inflación es un fenómeno multicausal. Esta visto que quienes la consideran un fenómeno monetario se equivocaron, porque hace varios meses que veníamos con emisión cero y los precios se aceleraron a niveles récord”.

Agrega que es crucial un modelo económico que propicie el crecimiento a través de las exportaciones. Y, para ello, es fundamental arreglar el problema de la deuda argentina con el FMI.

En ese sentido, ¿puede Uruguay proporcionarnos un buen ejemplo?

“Hay que ver los niveles de exigencia de superávit fiscal que pide el Fondo, que es hoy nuestro principal acreeedor. La economía nacional viene ajustando hace un año y la sociedad uruguaya hizo un enorme esfuerzo”, advierte.

Tan enorme, que el economista charrúa Carlos Steneri, que negoció el canje de ese país en 2003 y evitó el default, admitió que tuvo que conseguir achicar el déficit fiscal.

¿Podremos no volver al pasado? Como se ve, la respuesta dependerá de varios factores. Y, seguramente, la política, crucial para construir acuerdos, va a tener mucho que aportar.