Fórmula 1: Hamilton y Mercedes prolongaron su dominio en suelo ruso

Lewis Hamilton (Mercedes) se reencontró con la victoria en el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1, la 16ª cita del calendario, que se disputó en el Autódromo de Sochi.

De esta manera, el piloto inglés, que obtuvo su cuarto éxito en suelo ruso, volvió a festejar luego de tres fechas (había ganado por última vez en Hungría, el pasado 4 de agosto).

Además, fue el sexto triunfo consecutivo de Mercedes en Rusia. La escudería alemana se impuso siempre en Sochi desde su incorporación al Mundial en el 2014.

La primera parte de la carrera fue dominada por Ferrari, con Charles Leclerc (partió desde la Pole) y Sebastián Vettel alternándose la punta y Hamilton peleando desde atrás.

Sin embargo todo cambió sobre la mitad de la prueba, cuando el alemán debió abandonar por una falla en la batería. Ante la salida del auto de seguridad a la pista, el británico, que lideraba en ese momento, aprovechó para pasar por boxes para cambiar los neumáticos (las Ferrari ya lo habían hecho), lo que le permitió mantenerse primero.

Allí Hamilton aseguró la victoria, su novena en el ciclo, porque ya no tuvo oposición hasta la bandera a cuadros. Segundo arribó su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, mientras que tercero culminó el monegasco Leclerc.

