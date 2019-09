Reconocido relator de fútbol asumió como técnico de Nueva Chicago

Probablemente pocos lo sepan, pero, previo a su desembarco en los medios de comunicación, el relator Rodolfo De Paoli, la voz mundialista en Rusia 2018 para la señal de cable TyC Sports, tuvo un pasado como futbolista y entrenador.

Esto viene a colación por su reciente acuerdo con los dirigentes de Nueva Chicago, para reemplazar a Gastón Esmerado en la dirección técnica del Torito de Mataderos en la presente Primera Nacional de Fútbol.

"El fútbol es mi vida y estoy totalmente emocionado. Fui jugador y tengo vocación de entrenador, no es solamente un deseo, un sueño o un amor a la pelota. Esforcé más la voz hoy (por su primera práctica al mando del equipo) que en cuatro años de relato" , dijo Rolo.

#PlantelProfesional⚽



Se hizo la presentación oficial del nuevo cuerpo técnico encabezado por Rodolfo De Paoli en el predio de Ezeiza, la charla inicial fue encabezada por Christian Gómez. pic.twitter.com/Xq6FfivNLA — Nueva Chicago Oficial (@NuevaChicago) September 24, 2019

"Te van a evaluar por si ganás y si perdés--agregó--. Siempre me evaluaron por eso. Por suerte he ganado un poco más de lo que he perdido, si no hoy no llegaría esta posibilidad.

Sobre el final de la entrevista con el programa deportivo “Sportia”, emitido justamente por TyC Sports, De Paoli repasó su carrera como DT y jugador.

“Dirigí a Dock Sud, Liniers, Argentino de Merlo, Argentino de Quilmes, Deportivo Riestra y pocos lo saben. Como también pocos saben que jugué más de cincuenta partidos en la Primera de Chicago en el Nacional B. Lo digo para que no quede que soy un paracaidista”, cerró.