En un minuto: las 5 noticias que tenés que conocer a esta hora

En esta ocasión:

1) Para los jubilados

El candidato a intendente Federico Susbielles anunció el proyecto de ley de medicamentos gratis para jubilados junto a la diputada nacional Luana Volnovich.

2) Fósiles que dispararon la teoría de la evolución

Científicos ingleses lograron armar el cráneo de megaterio que Charles Darwin se llevó de Punta Alta.

3) Macri y el bono para privados

El presidente Mauricio Macri dijo que "es importante que todos hagamos nuestro aporte", al referirse al bono para privados.

4) "No camina, no tiene fuerza, no reconoce"

Su padre quedó grave después de un accidente: "No creo que pueda recuperarse". Se difundió un video que confirma la versión de uno de los testigos.

5) ¿A los Oscars?

"La Odisea de los Giles" es la candidata de Argentina para los premios Oscar.