"Tenemos que hacernos fuertes de local, no hay que regalar puntos acá", dijo Torres

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@lanueva.com

Villa Mitre consiguió ayer su primer triunfo en el comienzo del Torneo Federal A e hizo valer los empates conseguidos de visitante, uno de ellos en el clásico ante Olimpo.

En este comienzo de temporada positivo, la "Villa" continuó el proceso del último certamen y a su equipo base le agregó sólo un par de nombres nuevos.

Uno de ellos el Leonel Torres, quien se asentó rápidamente y disputó todos los partidos de titular (3 por el Federal y 2 por Copa Argentina).

Ayer, además, marcó su primer gol con la camiseta tricolor (el 2-0) y redondeó otra buena actuación.

"Estamos muy contentos, el equipo trabajó bien el partido, fuimos intensos y tratamos de hacer lo que trabajamos en la semana en cuanto a la presión y mover la pelota de un lado a otro y así llegaron los goles" contó "El Chino".

"Tenemos que hacernos fuertes de local, no hay que regalar puntos acá. Después de visitante la idea siempre es sumar, hay equipos muy duros en la categoría. Trataremos de jugar en todas las canchas igual y hacernos fuertes. Este triunfo sirve en lo anímico, para seguir trabajando, mejorar los errores y seguir mejorando. Cada partido hay que lucharlo si se da así, y también tratar de jugar, juntarnos y asociarnos, que es lo que nos pide Carlos (Mungo)", agregó.

En el encuentro ante Huracán de Las Heras de ayer, el trámite -sobre todo al comienzo- se pareció mucho a lo visto en el Carminatti en el clásico: mucha intensidad, marca, poco espacio y casi nada de juego.

"La categoría es así, es dura. La rivales te presionan, te proponen un juego sucio. Nosotros a la hora de jugar intentamos hacerlo, hay que mejorarlo; todavía queda mucho. Siempre hay algo para corregir", admitió Leonel.

"Siempre es bueno hacer goles, ayuda al equipo y a la confianza del jugador. Tengo que seguir trabajando día a día para seguir mejorando lo que uno hace mal y lo que Carlos (Mungo, el DT) quiere", señaló el autor del 2-0 tras una buena contra que comenzó Herrera y siguió Tunessi.

Torres nació hace 24 años en Rosario (hizo inferiores en Newell's y jugó 3 partidos en Primera) y llegó a la "Villa" proveniente de Sol de Mayo.

"Me encontré con un club serio, ordenado y con grandes expectativas. Con ganas de tratar de estar lo más arriba posible y pelear por ese sueño que tienen todos que es el ascenso. Hay que trabajar e ir partido a partido, no volverse locos, corregir cosas y mejorar lo que venimos haciendo. Es un club lindo para mostrarse, cumplir los objetivos y seguir con la carrera", analizó el volante.

Desde su llegada al club, Mungo lo utilizó como volante por izquierda. Aunque también apostó por él en el clásico, haciéndolo jugar de doble "5" junto con Cocciarini (Scaserra estaba suspendido).

En esas dos posiciones, el zurdo mostró mucha técnica, buen panorama y un buen aporte para la marca y el sacrificio.

"Son dos posiciones diferentes, adentro es más de luchar, trabar... no hay tantos espacios. Por afuera se juega mano a mano. Me gusta hacer las dos, no tengo problema. Estoy cómodo en la posición, en el club y con mis compañeros, que siempre me apoyan y me aconsejan", destacó.

Sin Cocciarini (expulsado), Dauwalder (ayer salió lesionado en su rodilla izquierda) y Héctor González (se lesionó el hombro ante Olimpo), Villa Mitre jugará el próximo fin de semana ante Sansinena en Cerri, por la quinta fecha.

"Tenemos un partido duro, contra un equipo que ya se está armando y tienen jugadores de jerarquía para la categoría y siempre se la complica a Villa Mitre", cerró Torres.