Tevez: "Cuando en verdad se quiere esta camiseta, uno se banca un montón de cosas"

Boca Juniors venció hoy a San Lorenzo en el clásico y sigue como único líder de la Superliga Argentina 2019-2020.

El "Xeneize" se impuso por 2 a 0 en el encuentro correspondiente a la séptima fecha y disputado en el Nuevo Gasómetro.

Tras el encuentro, el ídolo Carlos Tevez analizó el triunfo y el presente suyo y del equipo.

"Cuando en verdad se quiere esta camiseta, uno se banca un montón de cosas. Estoy en mi casa, estoy en paz y tranquilo", admitió Carlitos, quien hoy ingresó a los 67 minutos por Alexis Mac Allister.

Además, habló por primera vez tras su cara de disgusto antes del clásico con River.

"Sino me enojara por perderme un partido así, me quedo en mi casa y haría. Ese fue el temperamento que me hizo ganar tantas cosas y también pelearme a veces", dijo.