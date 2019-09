Céline Dion empieza en Canadá su primera gira mundial en 10 años

Después de 16 años en Las Vegas, la estrella musical canadiense Céline Dion regresó a su provincia natal de Quebec para presentar el primer concierto de su nueva gira internacional y su flamante álbum, Courage (Coraje).

A los 51 años, la conocida cantante le da una nueva vuelta a su carrera con una gira internacional, la primera a nivel mundial en una década, y su nuevo álbum en inglés que estará disponible al público partir del 15 de noviembre próximo.

Si bien hasta ahora solo se han presentado 60 fechas en Norteamérica, "Courage es una gira gigantesca" aseguró a la AFP su compañía discográfica.

Un primer extracto del disco, el tema Flying on my Own ("Volando por mi cuenta"), ya ha sido revelado a los fanáticos. El miércoles se dieron a conocer otras tres canciones del álbum.

Después de nueve fechas en la ciudad de Quebec y Montreal, Dion —con casi 250 millones de álbumes vendidos— se presentará en toda América del Norte hasta abril de 2020, para luego trasladar sus recitales a otros continentes.

En una serie de entrevistas con la prensa canadiense difundidas el miércoles, la cantante señaló que a los 51 años se sentía en plena posesión de sus medios.

Conocida por sus exitosas baladas, Dion dijo en abril que se sentía motivada para crear nueva música y salir a la carretera después de la muerte por cáncer en 2016 de su esposo y manager, el productor canadiense René Angélil.

"Cuando perdí a René, él me quería de vuelta sobre el escenario. Quería asegurarse de que aún así practicara mi pasión", dijo.

"Quería demostrarle que estoy bien, que estamos bien, que vamos a estar bien. Tengo esto", expresó en rueda con los medios canadienses.

El 8 de junio, la cantante decidió pasar la página de su carrera al abandonar su residencia estadounidense en Las Vegas después de 16 años, durante los cuales presentó dos espectáculos en el auditorio del famoso casino Caesars Palace, A New Day de 2003 a 2007 y Céline de 2011 a 2019.

Durante su estancia en Las Vegas, Celine Dion realizó giras cortas, principalmente en Europa y Asia, pero su última gira internacional, Taking Chances World Tour, se remonta a 2008-2009.

"La madurez es algo extraordinario, porque te atreves, porque no tienes nada que perder", señaló a su vez citada por el Journal de Montréal. (AFP-NA)