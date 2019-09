Guido Villar y Facundo Tavoliere también hablaron de fútbol: “Será un clásico atractivo”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Habían quedado atrás el test cultural y el desafío de los penales (si no viste los videos entrá en www.lanueva.com). Era momento de hablar de fútbol, de palpitar el clásico teniendo en cuenta la pelota, de analizar los momentos de ambos equipos, de que Guido Villar y Facundo Tavoliere, los arqueros de Olimpo y Villa Mitre, se pusieran cómodos en las plateas del estadio de básquetbol Norberto Tomás, lejos del ruido y de los curiosos.

Tercera y última nota en una mañana agitada, fin de una producción de “La Nueva.” que contó con todos los ingredientes, con la buena onda de ambos goleros y la absoluta predisposición de Jorge Balle (lleva 25 años como auxiliar de Olimpo y casi la mitad como encargado del mantenimiento del Carminatti) para que se puedan hacer las imágenes y todo lo que estaba establecido en el mismo césped donde hoy se medirán aurinegros y tricolores después de 12 años.

¿Cómo se imagina que empezó la entrevista? Con más apuestas. Parece que Guido y “Balú” no comen asado desde hace bastante tiempo. Sino vea usted mismo lo que sucedió...

"Apostamos un asado en los penales, ahora tenemos que jugar otra cosa por el resultado. Una cena en algún restaurante estaría piola, ¿o no?”, se adelantó el “Flaco” del olimpiense, mirando fijo a su colega, que soltó la risa y propuso más de lo mismo: “esa es una posibilidad, pero me gustaría tirar algo a la parrilla, carne, achuras, algunas verduras asadas, no sé...”.

“Pero, ¿otro asado?”, preguntó Guido.

“Acepto la salidita, pero que sea carne”, retrucó el “1” tricolor.

—Están hablando como si estarían organizando una cena romántica...

—“No, yo soy bien macho y él también”, saltó Guido.

“Facu”, más pensativo, terminó ofreciendo el mejor convite: “vamos a ir a comer los 8 arqueros (entrenan 4 en cada uno de los planteles) y la cuenta la vamos a pagar entre nosotros dos”.

Guido asintió con su cabeza y sumó más comensales: “también les vamos a decir a Walter Sarti y a ‘Pepe’ Fernández, los entrenadores de arqueros de ambos lados. Seríamos 10, y ahí estaríamos cerrando porque ni él ni yo tenemos bolsillo de payaso”.

Entre risas y chanzas, la entrevista continúo...

“Más allá del resultado del domingo (hoy), esto es fútbol y ¿por qué no nos podemos juntar a cenar los de Olimpo y los de Villa Mitre? Además, con Guido somos de Bahía, lo conozco desde hace mucho y aprovecho esta oportunidad para decirle que es totalmente merecido que sea el arquero de Olimpo. Viene trabajando, creciendo y sacrificándose desde hace bastante tiempo”, expresó, más serio, Tavoliere.

—Guido, los dos partidos de Olimpo en este Federal terminaron 0-0. ¿Cómo llegan al clásico?

—Los clásicos son partidos aparte. No importa el momento con el que llega cada equipo, cualquier jugador sabe que es un cotejo para dar un plus. Con esto quiero decir que si estás en un 90 por ciento, vas a correr por 110, y que si tenés que arriesgar el físico lo vas a hacer sin mirar para los costados. Llegás mentalizado en que no podés perder por nada del mundo.

“Es un clásico, pero no es un partido de vida o muerte. Que salga un buen espectáculo, que gane el que juegue mejor y que la gente venga tranquila a ver fútbol”.

—Facundo habló muy bien de vos, ¿no tenés nada para decirle?

—A este “animal” del arco le deseo lo mejor. El también se esforzó para llegar a donde llegó. Ya tiene más de 100 presencias en Primera división y sigue sumando experiencia. Ante Central Córdoba (Santiago del Estero) por Copa Argentina lo vi seguro y muy confiado.

—”Facu”, la eliminación en Copa Argentina, hace una semana, ¿puede llegar a repercutir en el ánimo del plantel de cara al clásico?

—No, porque antes de ir a Cutral Co a enfrentar a Central Córdoba hablamos y dijimos que si resultado en la Copa era negativo, no tenía que repercutir en lo que iba a venir después, es decir en el clásico y en el torneo Federal A en general.

“Este duelo con Olimpo te motiva de otra manera, te acelera el corazón y es lindo jugarlo. Es un partido aparte, en eso coincido con Guido, aunque hay que tener en cuenta que una victoria o una derrota no define absolutamente nada. Pido también que sea un clásico en paz, que no haya violencia y que el folklore del fútbol sea justamente eso: folklore”.

—Para los dos: ¿se puede ver buen fútbol en el clásico?

—Villar: “En la mayoría de los clásicos, en cualquier ámbito, cuanto más esperás, menos te dan. Olimpo y Villa Mitre cuentan con jugadores capaces de ofrecer buen fútbol, pero no siempre querer es poder. Ojalá se de un gran partido, aunque nosotros nos armamos para hacer un buen torneo, no para tratar de ganar un clásico y nada más.

Tavoliere: “Para mi sí, porque la idea de ambos técnicos es jugar, proponer y ser agresivos, sin renunciar a meter y dejar todo para recuperar el balón cada vez que lo perdés. De los dos lados hay jugadores con buen pie, por eso creo que situaciones frente a los arcos no van a faltar.

Propuestas y algo más

—”Facu”, ¿cuál va a ser la propuesta de Villa Mitre?

—Vamos a salir a ganar. Somos un equipo que no sabe especular, por eso no nos vamos a replegar. Tenemos que ser inteligentes; somos visitantes, no nos debemos olvidar de eso.

—¿Qué va a hacer Olimpo Guido?

—Somos locales y tendremos la obligación de proponer, de atacar y de buscarle el punto débil al rival. Villa Mitre es un equipo muy compacto, tiene lo suyo, una base muy sólida y en Copa Argentina demostró que está muy bien, aceitado y motivado.

“Vi el partido que sostuvieron en Cutral Co y merecieron ganar largamente. Será un adversario de muchísimo cuidado”.

—¿Cómo se abstraen del contexto del hincha, de todo lo que pasó en la semana, de las quejas por el valor de las entradas, de los cruces entre hinchas por las redes sociales...?

—Villar: “pienso solo en el partido, en salir a la cancha para dar lo mejor. Sin esfuerzo no se logra nada, es algo que rige mi vida. Podés ganar, empatar o perder, pero la actitud y las ganas no se negocian.

Tavoliere: “La rivalidad existe entre los hinchas, no entre los futbolistas. Nosotros no tenemos nada malo que decir de los colegas de Olimpo, porque a la mayoría no los conocés y no los enfrentaste nunca. Es un clásico y se nota en el entorno, pero no es cuestión de matar o sobrevivir. Sí quiero ganar, que de eso no queden dudas”.

—¿Lo podés definir a Guido?

—Por algo está donde está. Atajó en Primera, que no es fácil; un sueño de cualquier arquero que recién empieza. Tuvo la mala suerte de lesionarse en su mejor momento, pero le metió una garra terrible a la recuperación, volvió con todo y ya es el arquero que él quiere ser. Cuanta con un gran futuro.

—Guido, ¿las características de “Tavo”?

—Un flaco atajador de la p... madre. Tiene una patada terrible, cuando saca del arco es una bomba, pasa fácil la mitad de la cancha. Muchísimas condiciones.

—¿Se van a sacar una foto dentro de la cancha, antes del inicio del cotejo?

—Villar: “más vale, y esa foto la voy a poner en un cuadrito... (risas). Eso sí, después le voy a recordar la apuesta, ja,ja...

Tavoliere: “Va a ser un gusto tener una foto con Guido y atrás el estadio repleto. Lo respeto como arquero y lo aprecio como amigo”.

Los de Guido

22

Cotejos. Lleva disputados Guido en Olimpo, contando Primera de AFA, B Nacional y Liga del Sur. Recibió 27 goles. En febrero cumplió 21 años.

Los de "Facu"

163

Presencias. Registra Tavoliere en la “Villa”, contando Liga del Sur y Federal A. Recibió 165 tantos. Tiene 26 años y sus comienzos fueron en La Armonía.

Video: el mensaje de dos pibes que la tienen clara