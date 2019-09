Moto GP: Márquez frustró la ilusión de Quartararo y se tomó revancha

Tras quedarse con la espina en las dos últimas competencias, donde el éxito se le escurrió en los últimos metros, el español Marc Márquez (Honda) tuvo su desquite en el Gran Premio de San Marino de Moto GP con disputa en Misano.

La revancha del actual líder del campeonato, quien largó 5°, no tardó en llegar. La víctima fue el francés Fabio Quartararo (Yamaha), líder de la prueba hasta la última vuelta, momento en que el español fue por todo.

Márquez pudo con el joven galo y así se alzó con su séptimo grito triunfal de la temporada, que le permite ampliar la ventaja en la cima del torneo a 95 unidades sobre el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), sexto en la prueba.

Detrás de Quartararo, y completando el podio, arribó el español Maverick Viñales (Yamaha), quien no pudo hacer valer la Pole Position conseguida ayer. Los italianos Valentino Rossi (Yamaha) y Franco Morbidelli (Yamaha), dieron forma al top 5.

La próxima fecha de la divisional tendrá lugar el próximo domingo, en el circuito de Aragón (España).

The man of the moment! ✊@marcmarquez93 was unstoppable today! 👏#SanMarinoGP 🇸🇲 pic.twitter.com/IlUOtDGA1D