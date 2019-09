¿Por qué vincular a Ingeniero White con el puerto se convirtió en un desafío impostergable?

Guillermo D. Rueda

grueda@lanueva.com

“¿Cuál es el desafío más importante? Transformar la asimetría actual en el crecimiento del espacio portuario, donde existe una concentración de capital muy fuerte en el sector empresario y no se ve nada en el entorno”.

Es la respuesta del arquitecto José María Zingoni, con una mayor contundencia al momento de ampliar el vínculo entre Ingeniero White y el puerto: “Basta con cruzar la calle y uno observa a una localidad postergada. Esto no puede seguir así; tiene que cambiar”.

El arquitecto José María Zingoni es el responsable del programa White 2020.

Zingoni fue uno de los expositores del Seminario Internacional + Workshop Imaginando el distrito puerto, que se desarrolla —hasta este sábado— con la organización del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

Tras la presentación del seminario por parte de Miguel Donadio, titular del CGPBB, hubo exposiciones de Enrique García Espil, uno de los autores del proyecto ganador del concurso Muelle de elevadores del puerto de Bahía Blanca; del exalcalde de Bilbao, Ibon Areso Mendiguren, sobre la reconversión de la ría de Bilbao y los casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mar del Playa y San Pablo.

El programa White 2020, que dirige justamente Zingoni, apunta a revertir un proceso que se ha prolongado, como en otros destinos del mundo, desde el inicio del último siglo.

“En estos 18 meses de Miguel Donadio ha cambiado la relación del puerto con la localidad. No digo que los anteriores directivos no lo hayan hecho, pero me parece que hay un salto cualitativo en materia de compromiso con Ingeniero White”, agregó Zingoni, en diálogo con “La Nueva.”.

“Es cierto que aún no pudimos concretar todo lo que nos gustaría, pero siguiendo este camino se podrá lograr.¿En qué tiempo? No lo sé exactamente, pero entiendo que es una etapa que no tiene retorno”, sostuvo.

“El puerto no es solo financista de proyectos que algún funcionario plantee, sino que aquí existe un equipo que trabaja racionalmente con una planificación adecuada para revertir la situación”, dijo.

—Arq. Zingoni, ¿cómo es la receptividad de la comunidad?

—La conocemos desde hace más 20 años. Hay un enorme recibimiento por esta actitud del CGPBB, y más concretamente por estar a disposición de las organizaciones sociales, de la delegación y demás, que es clave para llevar adelante los proyectos.

“Por ejemplo, el patrimonio doméstico de las casas de chapa. Hemos planteado desde cuestiones técnicas a licitaciones, que ya están y necesitamos autorizaciones para que salgan, o el caso de la capilla San José Obrero, en el boulevar, que es mucho más que un espacio religioso. Se trata de la memoria de un pueblo; es el ejemplo vivo de la arquitectura.

—¿Cómo era históricamente la relación?

—Las empresas y el puerto donaban pintura y la gente trabajaba, pero eso es maquillaje. Las cosas se pueden hacer bien, pero con estudios y con proyectos.

—¿Quiénes son los responsables?

—¿Las empresas? No lo sé. ¿El puerto? No lo sé. Es más bien responsabilidad de una comunidad, porque todos somos parte de ella, como las empresas, que también integran esa misma comunidad.

“Por caso, hay empresas, que están radicadas acá, que en otros puertos del mundo tienen un compromiso mucho más fuerte.

“Pero no todo debe verse en términos de inversiones, porque otro paso cualitativo que dimos en estos 18 meses es cambiar una lógica del puerto respecto de un espacio propio que tiene. Es el caso de viejo muelle de los elevadores. Tras 20 años de gestión, recién ahora se podrá hacer la reconversión tras un concurso nacional de anteproyectos".