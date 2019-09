"La pobreza es una realidad, basta con ver lo que ocurre en los comedores escolares. Hubo un aumento de 6 pesos en la ración, equivalente a dos caramelos. Es un chiste. Ayer la inflación marcó un 4% y nuestro planteo es que se instrumente una cláusula gatillo para aumentar salarios, jubilaciones y planes sociales mensualmente en función de los índices".

El candidato a gobernador por el Frente de Izquierda, Christian Castillo, llegó ayer a la ciudad y permanecerá hasta esta tarde para realizar actividades junto con los candidatos a intendente de Bahía Blanca, Néstor Conte, y a primera concejal, Daniela Rodríguez.

En conversación con LU2, agregó:

"No concordamos con lo que dijo Alberto Fernández de dejar las calles. Todos los sectores utilizan los recursos que tienen para hacer sus planteos, en el área metropolitana la patronal de los colectivos dice que va a dejar de prestar servicio de noche porque no le dan los números y, cuando la clase media está afectada por los tarifazos, sale a la calle y la corta. Yo creo que no hay que criticar que la gente se movilice sino que la CGT no le defiende el salario".

Castillo insistió en defender las movilizaciones callejeras y cuestionó al actual gobierno por la deuda contraída con el FMI, además de fustigar con dureza al sistema de Leliqs que permite el acceso a grandes ganancias al sector bancario.