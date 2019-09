Carnicería La Tradición no se puede volver a equivocar ante Aguará

Los dos están en mitad de tabla, pero no se dan por vencidos en Primera B. En la rueda inicial, Ca.Na.Pi le ganó 1-0 a FM Cristal, pero este sábado hay revancha. Fotos:César Estaiye y Prensa Liga Comercial.

Fue uno de los partidos que perdió en la primera rueda. Y no se puede volver a equivocar si pretende seguir “prendido” en búsqueda del primer lugar y del título en Primera B.

Carnicería La Tradición es consciente de eso, y será más consciente aún cuando llegue el momento de enfrentar otra vez a Aguará en el clásico de Cerri, este sábado (14 de septiembre) por la fecha 16 del torneo Oficial de la Liga Comercial.

En un cotejo que arrancó un día y terminó otro (a causa de la lluvia), el albirrojo que hace de local en la ex cancha de Soulas, superó 1-0 a su acérrimo adversario en el primer cruce de este 2019.

Pero si vamos más atrás, hasta el año pasado, cuando coincidieron en la misma categoría, de los últimos 4 enfrentamientos que sostuvieron Aguará ganó 3 y La Traición uno: 3-0 en el último Preparación.

En esta divisional, el líder de las posiciones es Ferro Expreso, que se trasladará hasta la cancha 8 de su mismo complejo para visitar al durísimo Marmolería Austral.

En la A, se destaca el choque entre uno de los terceros, Pastas Della Nonna, y el segundo: Cinema Center. Olor a partidazo en Unión Ferroviaria 2.

En la C, el vanguardista Villa Bordeu tratará de no quedar atrapado en el “Corralón” ni ser sorprendido por un “Marino”. En esta divisional, Kubo, por estar desafiliado (según el Tribunal de Penas de la Liga), juega pero no suma.

En Veteranos A, Ferretería TyC no quiere más interferencias en su camino al título, por eso no se puede “colgar” cuando enfrente tenga a Teléfonos.

En la B, el cómodo puntero Sea White choca con el ascendente Pastas Della Nonna (3 éxitos seguidos y 4 sin derrotas), mientras que en la C, Agencia Martina, que le sacó 7 puntos de ventaja a su escolta, sueña despierto con el ansiado ascenso.

Justamente el "Agenciero" va con Marmolería Austral, que por estar desafiliado juega pero no suma unidades si es que empata o gana.

En Seniors se desarrollará la 15ª programación. En la A, Coca Cola sabe que ahora lo más difícil será mantenerse ahí arriba, y en la B, Polirrubro El 19 va por su decimoquinto zarpazo consecutivo: ¿Foecyt será una víctima tan fácil como todas las que ya pasaron?.

Los horarios: 14.20 para Veteranos y 16 para Primera. En caso de Seniors, actuarán a primer o segundo turno según la confección del fixture.

Debut y victoria en Futsal

El selectivo de Futsal de la Liga Comercial debutó en el torneo Oficial de Reserva de la Liga del Sur. Venció 7-5 a Estrella con goles de Gabriel Pedroncini (2), Matías Millán, Agustin Idiart, Maxi Schwab, Diego Manganaro y Emmanuel Yhitz.

El plantel, que se irá renovando permanentemente y entrena todas las semanas, estuvo compuesto por: Maximiliano Schwab (Pastas Della Nonna Veteranos). Mariano Tunessi (Servi Pan), Emanuel Veroisa (veedor), Esteban Agudo (P.París Vet), Matías Millán (Ca.Na.Pi), Mario Nieto (Pastas Della Nonna Vet), Luis Alfredo Díaz (Optica Más), Gonzalo Ibáñez (Autorepuestos del Oeste Vet), Diego Manganaro (Farmacia Meoni), Lucas Leonel Vidal (Pastas Della Nonna), Gabriel Pedroncini (Ferro Expreso), Agustín Idiart (Ferro Expreso), Mario Estrada (Autorepuestos del Oeste Vet), Emmanuel Yhitz (Catalgás) y Agustín Udi (P. París

Cuerpo técnico: Salvador Omar Notti, Franklin Veroisa y Lucas Notti.

Primera A

Podio de goleadores: 1) Leonel Eduardo Torres (Luz y Fuerza), 16 tantos; 2) Yago Sabanés (Pastas Della Nonna), 14 y 3) Samuel Laiño (Catalgás), 12.

Servi Pan le viene de ganar a Pastas Della Nonna, justamente con el que pelea el tercer lugar de Primera A.

Video: son "Torres" de goles

Su equipo no está bien, no pelea arriba, pero él lleva 16 goles en 13 partidos. Excelente marca la de Leonel Torres, el artillero de Luz y Fuerza. Tiene 22 años, cumplió con las infantiles y las menores en el club Puerto Comercial y debutó en la Primera de ese club a los 16.Tuvo un fugaz paso (4 presencias) por Juventud Unida de Algarrobo y jugó un torneo entero en Pampero de Guatraché. Lleva dos temporadas en el equipo del Sindicato de la luz.

Primera B

Podio de goleadores: 1) Santiago González (Carnicería La Tradición), 15 goles; 2) Ángel Justino Martínez (Mantelec), 13 y 3) Ricardo Trilarico (Reims), 12.

Gabriel Pedroncini fue clave en el triunfo de Ferro Expreso sobre Marmolería Austral en la primera rueda. "Gabi" viene faltando seguido, ¿irá este sábado?

Ca.Na.Pi llega entonado tras el 2-2 frente a Carnicería La Tradición.

En la rueda inicial, Ca.Na.Pi venció 1-0 a FM Cristal, que se quiere reinventar.

Primera C

Podio de goleadores: 1) Diego Fernández (Refrigeraciones Bahía), 26 conquistas; 2) Walter Robledo (Taller Argat), 19 y 3) Ezequiel Rodríguez (Sea White), 18.

Antes y después, Preparación y Oficial, Estrellas Amarillas y Grupo Trois. Hubo un 5-2 del aurinegro y un 0-0.

Sí, 5. Son los goles que Refrigeraciones Bahía le convirtió a Autoservico LyS.

Video: con todas las herramientas

Si Taller Argat llegó al segundo lugar de las posiciones en Primera C, mucho tienen que ver los goles de Walter Robledo, quien lleva 19 en 14 compromisos. Tiene 32 años y su pasado futbolístico en la Liga del Sur fue en Pacífico, el verde de Bahía.

Veteranos A

Podio de goleadores: 1) Diego Minor (Ferretería TyC), 14 tantos, 2) Guillermo Ariel Amaya y Matías Vázquez (Ferretería TyC), 11.

Los dos últimos de la tabla de Veteranos A se enfrentan en esta cancha: Villa Bordeu-P. París.

Video: graban hasta las que no entran

En Ferretería TyC están muy "agrandados" o no sé. Llego a La Nueva. un tiro libre de Diego Minor que no fue gol. ¡Cómo están ehhh!

Veteranos B

Podio de goleadores: 1) Mario Estrada (Autorepuestos del Oeste), 17 goles; 2) Martín Carrillo (Sea White), 15 y 3) Juanito Verdugo (MAS Empresa de Pinturas), 11.

Luis Cruz es uno de los jugadores de Servicios HLB con mejor pie.

Y junto a Adrián Suárez hacen una dupla "explosiva".

Mundial Fútbol Club superó 1-0 a Alfa Rodamientos y sigue rezando por la "salvación".

Veteranos C

Podio de goleadores: 1) Ignacio Pascual (Agencia Martina), 20 conquistas; 2) Cristian Rivero (Dublin), 16 y 3) Gabriel Martini (Villa Iris), 15.

Seniors A

Podio de goleadores: 1) Héctor Martínez (El Mecano), 17 tantos; 2) Carlos Amestoy (Don Carlos), 12 y 3) Esteban Masciale (Don Carlos) y Marcelo Balestri (Arcidiácono), 9.

Coca Cola "estrenará" la pilcha de puntero, que adquirió el sábado pasado, frente a Villa Muñiz.

Con Antonella no... El "14" de Don Carlos protestó y Tacchetti, la juez mujer de Primera división, lo amonestó.

Seniors B

Podio de goleadores: 1) Nelson Salamida (Polirrubro El 19), 22 tantos; 2) Javier Bustos (Pinturería Colorshop), 10 y 3) Alejandro Bustos (Pinturería Colorshop), 9.

Pollería Ave Fenix va por otro triunfo ante MAS Empresa de Pinturas.