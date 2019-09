Moto GP: Viñales firmó la primera planilla en el circuito de Misano

El comienzo de actividad en el circuito de Misano, escenario del Gran Premio de San Marino de Moto GP, encontró al español Maverick Viñales (Yamaha) rompiendo los relojes en la jornada de entrenamientos.

El catalán empleó 1m 32s 775 para recorrer los 4,226 metros de extensión del circuito Marco Simoncelli, registro que le permitió mejorar por casi 57 milésimas lo hecho por el francés Fabio Quartararo (Yamaha), dominador de la primera tanda.

Tercero quedó el español, líder del campeonato (ostenta una ventaja de 78 puntos), Marc Márquez (Honda), ubicado a 396/1000 de la punta, cerrando así el top 3 del día.

