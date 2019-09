Gallardo y la Selección: la enseñanza, el legado de la generación dorada y qué es el éxito

La gran actuación de la selección argentina de básquetbol, que mañana buscará la final del Mundial de China, traspasa disciplinas y protagonistas y el entrenador de River, Marcelo Gallardo, no fue la excepción.

El DT millonario elogió al combinado que dirige Sergio Hernández, al ser consultado si el fútbol debía tomar cuestiones de otros deportes, como en este caso el básquet.

"Me parece que cuando se trata de un deporte y la camiseta argentina, cuando hay una energía que generan los deportistas y nos representa, el argentino se pone detrás. Con el básquet no es la primera vez que sucede, ya nos han dado muchísimas enseñanzas de cómo se pueden lograr cosas trabajando en equipo y contra potencias, con muchas diferencias de un montón de situaciones", señaló Gallardo en conferencia de prensa.

Argentina disputará mañana la semifinal ante Francia, desde las 9. Antes, a las 5, España y Australia definirán la otra llave.

"El deportista argentino demuestra que se sobrepone a todo y va en busca de la evolución permanente y es competitivo con los primeros niveles mundiales. En este caso, el básquet no es ajeno, pasa que es tan bueno el legado que dejaron los que ya no están que esa energía sigue vigente y la camada que les sigue lo está aprovechando. Y, claramente, hay una organización y ahí está el éxito: seguir sosteniéndose y no confundirse con los logros conseguidos", agregó el "Muñeco".