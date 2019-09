Alfaro analizó el empate en el Monumental y explicó por qué Tévez no fue titular

El entrenador de Boca, Gustavo Alfaro, señaló que el Superclásico de hoy, que terminó 0-0, resultó “una manera de medirnos” ante River, de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.

“Fue un clásico muy intenso como pensábamos. Enfrentamos a un rival que viene en un pico alto de confianza”, indicó.

Alfaro reconoció que el "Xeneize" está “en una etapa de construcción” y manifestó que “nos faltaron tres jugadores de mitad de cancha para arriba que suelen tener un peso específico propio” (en referencia a Salvio, Zárate y Ábila, todos lesionados).

A su vez, el santafesino sostuvo que el equipo “se acomodó mejor en el segundo tiempo”, advirtiendo que los ingresos de Emanuel Reynoso, Sebastián Villa y Carlos Tévez se dieron porque apostaba “a romper la velocidad con precisión para poder sorprender”.

“Veo un equipo sólido en la faz defensiva. En ningún momento padecimos el partido. River es un equipo rodado, con cinco años de trabajo en el lomo. Nosotros estamos buscando la puesta a punto, es como si tuviésemos un plazo fijo que estamos renovando cada treinta días”, agregó.

Por otra parte, Alfaro se refirió al hecho de que Carlos Tévez iniciara el partido en el banco y lo justificó argumentando que “son decisiones tácticas”.

“No incluir a Tévez desde el comienzo es una decisión como cualquier otra que toma un entrenador”, manifestó.

“A veces decido cosas que salen, a veces no. Hace un mes, ante (Athletico) Paranaense, a Tévez no lo puse de entrada y nadie me dijo nada en esa ocasión”, añadió.

Por último, el DT de Boca opinó que la semifinal de la Libertadores “será muy pareja” y desestimó la posibilidad de incorporar algún jugador antes del cierre del mercado de pases. (Télam y La Nueva.)