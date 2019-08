Manuel Moretti: "Hice muchos discos yéndome, este lo hice quedándome"

El grupo Estelares editó su nuevo disco Las Lunas, que presentará el 7 de septiembre en el Teatro Gran Rex, y su líder, Manuel Moretti, afirmó que hizo "muchos discos siempre yéndome: este es el primer disco que hago quedándome, confiando”, al tiempo que reconoció la veta romántica de sus nuevas canciones.

El álbum producido por Germán Wiedemer desarrolla a lo largo de 10 temas el amor por la canción rock y un romanticismo con una fuerte carga lírica.

El disco comienza con Hecho un mono con interesantes arreglos de bronces y una buena base de la ahora orquesta Estelares, mientras Manuel Moretti recurre al humor y al sarcasmo para contar un viñeta moderna con foco especial en una relación. Ríos de lava lo tiene al poeta exhibiendo toda su veta romántica al estilo Lonardo Favio o Nino Bravo con un estribillo muy bien logrado al igual que su solo de guitarra y los hermosos arreglos de Victor Bertamoni.

Moretti, Bertamoni y el bajista Pali Silvera están acompañados por Javier Miranda en batería, Eduardo Minervino en teclados y coros y Guillermo Harrington en guitarra y coros que le dan una construcción sonora muy rica al grupo.

Moretti charló con Télam sobre el disco de Estelares:

T:-¿Por qué el título Las Lunas y por qué este dibujo en la tapa?

MM:- El dibujo de tapa es de un gran artista e ilustrador, que es Juan Soto. Él tenía un dibujo que era una pantera que corre a una tigresa en un universo nocturno en un bosque y que hay una luna gigante. Me mostró el dibujo y eran las lunas, no tuvo más que subir otra luna para que no sea una única. La idea del título del disco son dos acepciones. La primera es el paso del tiempo, como lo narraban nuestros ancestros conforme pasaban las lunas y lo que a uno le pasaban conforme pasan las lunas, y la acepción más real es la de la femineidad. Las Lunas es un símbolo muy lindo referido al desprendimiento de lo femenino, así que me encantó. Es un disco que en parte, por el universo emocional, tiene que ver con mi mujer y con mis hijas. Gran parte de cómo comienza y el ámbito en que se generó este disco, que los demos originales son muy matinales laburando mientras mis hijas iban al colegio y estar disfrutando mi cotidianeidad con mi familia, que son tres mujeres.

T:- Hay una coincidencia temporal y es que es un disco líricamente muy romántico y Bruce Springsteen también sacó un disco romántico relajado, eliminó todas las guitarras y baterías estridentes y se puso en la línea de Roy Orbison, Chris Isaak o Harry Nilsson, esos poetas malditos. ¿Por qué en determinado momento les pica el bichito del romanticismo?

MM:- Te puedo decir que en mi caso porque lo sentí así, sentí que quería trabajar con melodías. Cuando comencé a componer sentía que había algunas melodías dando vueltas y me quise poner a jugar con las melodías sin presionar a las letras. De hecho, grababa los demos, me ponía auriculares y me ponía a improvisar. Que las imágenes de esas mañanas funcionen sobre mí me llevó a mi infancia, a cómo disfruto de mis hijas y de mi mujer porque antes estaba yo con mis fantasmas. El otro día fui a ver la de Almodóvar y es igual, es un viaje hacia su propia infancia y la interconexión cuando conectás el que fuiste, el que no se quiso, el que tuvo un montón de problemas y el que se acomoda de nuevo y ahora se disfrutó. Es algo así lo que ahora yo siento y quizás es algo que tiene que ver con la cantidad de lunas vividas (risas).

T:-¿Cuan romántico es La Plata, cuan romántico es tu Junín natal?

MM:- La Plata es tremendamente romántica, pero este disco viene de mi infancia en Agustina, que es a 20 kilómetros de Junín, donde vivían mis 4 abuelos y es un pueblo de 300 habitantes. ¿Sabés cómo era ese pueblo? Muchas mariposas, árboles muy grandes, muchos horneros, muchos colibríes, muchos benteveos… Una vida con mucho aire. Eso está todo el tiempo cruzado en el disco, por eso la canción Horneros Cantantes y por eso la imagen que todo el tiempo tengo de que es un disco matinal y familiar. Yo muy dueño y señor de la casa a la mañana con ventanales y hermosas plantas, hermosos pájaros y hermosas melodías jugando.

T:- Cuando hablás de lo romántico, ¿es un lugar que te gusta el del crooner?

MM:- La verdad es la siguiente: me gusta cantar ahora. Se lo debo a mi coach Raúl Cariola, el cantante de Santos Inocentes y coach de Gustavo Cerati, de Mollo y de varios. Le debo a él estar contento con cantar, entonces estoy cantando. Andrés fue muy generoso con el disco, me dio una devolución por mensajes, y una de las cosas que pescó es "qué bien, estás cantando". Muy elogioso, una alegría, pero una de las cosas que descubre es que es un disco donde estoy muy bien con la voz, quería cantar. Eso se lo debo a Raúl Cariola. (Télam)