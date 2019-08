Trabajadores de la construcción desmintieron acusaciones contra la UOCRA local

Un numeroso grupo de trabajadores de la construcción desmintieron a una ex compañera que había denunciado públicamente irregularidades en el sindicato de la UOCRA y señalaron que perciben intencionalidad política-gremial en sus acusaciones.

“El sindicato jamás nos ayudó tanto como ahora y nuca tuvimos las puertas abiertas como en la actualidad. Hizo un montón de acusaciones falsas, ensuciando a compañeros que sólo quieren trabajar”, señaló Rodrigo Jaime, en referencia a Mariela González, quien denunció el miércoles pasado maltratos, discriminación y amenazas del gremio por su condición de mujer.

Y añadió: “La compañera debería estar presente en la obra, pero no lo está. Ya hace bastante tiempo que no viene. Aquí no hay acomodo de ningún tipo, no maltratamos a nadie y no se le pide plata a nadie para que pueda trabajar. Están todos estos compañeros de testigo y pueden dar fe de eso”.

Roberto Salazar, quien lleva 12 años como afiliado en la UOCRA, vinculó a González con la anterior administración del sindicato.

“Acá nos conocemos todos y sabemos qué busca esta mujer. Es familiar de dos personas que estuvieron en el gremio y hoy están presos en Saavedra. Ella dice que para entrar a trabajar nos coimeaban y eso no es así. Yo tengo HIV y jamas me hicieron un problema; es más, siempre el gremio me dio una mano”, señaló.

“Dijo que se vendían los útiles escolares y es mentira. Los útiles llegaron a las manos que tenían que llegar, que son nuestros hijos. Es más, el Día del Niño, el gremio le dio un plus económico a cada padre. Eso nunca antes había sucedido. Si no quiere trabajar con nosotros, que se busque otra cosa, pero que no ande ensuciando a los compañeros con mentiras”, añadió Salazar.

“Hay que hacer oídos sordos a palabras falsas, pero nos dolió que dijera cosas que no son. El sindicato nunca estuvo tan bien como lo está ahora. Es un lujo a comparación de antes”.

Daniel Iglesias, quien acumula 3 años como afiliado, está a cargo de la entrega de herramientas e indumentaria de trabajo en la obra de la Ruta 3.

“Salió a decir que las camperas se habían vendido y es falso. Todo el material se entregó a los compañeros y lo que poco que sobró se donó a entidades de beneficiencia. También dijo que hay dos compañeros que están trabajando bajo amenazas y eso también es mentira; incluso ahora están en el obrador principal. Todo el que quiera trabajar, lo puede hacer. Y el que no quiere hacerlo, pone excusas. Encima, está cobrando sin presentarse a trabajar, que es superior al de muchos de nosotros. Tendría que estar acá en la obra, pero no lo está”.

Salazar también se encargó de aclarar el supuesto abuso que recibió Mariela González de un delegado.

“Está revoleando acusaciones para cualquier lado. Se está valiendo de esta moda del feminismo para sacar provecho personal. Yo lo único que le pido es que deje trabajar tranquilos a los compañeros”.

Por su parte, Hugo Daniel González, nativo de Corrientes, y Fabián Morán, proveniente de Casbas, desmintieron que les cobren por trabajar en nuestra ciudad.

“Dijo que nos cobraban 5 mil pesos por entrar a la obra. Es mentira. Jamás me pidieron un peso”, dijo González.

Morán revalidó esos dichos.

“Nunca me pidieron nada. Nos recibieron como a cualquier otro empleado. Somos varios los de afuera y todos estamos trabajando muy tranquilos”.